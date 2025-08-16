MrBeast recaudó más de 12 millones de dólares en su primera transmisión en Kick para obra benéfica

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El popular youtuber MrBeast junto a sus colaboradores realizaron una transmisión en vivo en la plataforma Kick, el último jueves 14 de agosto. El objetivo de este primer streaming fue recaudar la mayor cantidad de dinero que sería destinado a una obra benéfica.

Hazaña histórica

El salto del creador de contenido a la novedosa plataforma verde ha sido asombroso luego de recaudar la cifra astronómica de más de 12 millones de dólares, en una transmisión en vivo de poco más de 15 horas. Este hecho lo convierte en el evento de su tipo con la mayor cantidad de dinero para una buena causa.

Luego de conseguir tal hazaña, el youtuber más seguido del mundo, recurrió a su cuenta de 'X' para dar a conocer lo que logró y resaltando para qué será destinada la enorme cifra de dinero.

"Acabo de hacer mi primer stream y recaudamos más de 12 millones de dólares para caridad. Es la mayor cantidad de dinero jamás conseguida en una transmisión en vivo", escribió en la descripción del post.

Cabe resaltar, que el logro de James Donaldson, verdadero nombre de MrBeast, demuestra una vez más la gran influencia que tiene su presencia en las redes sociales. Con más de 422 millones de suscriptores en YouTube y un gran número de visualizaciones, lo han llevado a ser considerado el youtuber más popular del planeta.

La obra benéfica de MrBeast

MrBeast ha hecho de su popularidad un canal para ayudar en numerosas ocasiones a campañas de caridad, así como también ha extendido su huella social a la televisión y empresas de comida rápida.

En tal sentido, en esta vez en la plataforma Kick no fue la excepción. La transmisión que duró un poco más de 15 horas se llamó "TeamWater". En ella MrBeast estuvo acompañado de otros colegas como Adin Ross y xQc, principales creadores del evento.

En un principio se pretendía recaudar 5 millones de dólares, sin embargo, tras haber logrado dicha cifra económica, continuaron con la transmisión hasta recaudar más de 12 millones de dólares para romper el récord.

La transmisión incluyó una serie de actividades para mantener al público enganchado y motivarlo a donar. Cabe destacar, que el dinero recaudado será destinado a la fundación "TeamWater" para proporcionar agua potable a comunidades necesitadas.

