Postulante de la UNI llega 5 minutos tarde y pierde su examen de admisión: "Me demoré en alistarme"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició su proceso de admisión 2025-II y, como todos los años, algunos postulantes se quedaron sin dar el examen por llegar tarde. En uno de los casos más comentados en redes, un joven aspirante a Ingeniería Industrial perdió la oportunidad de rendir la prueba al llegar solo 5 minutos después del límite de ingreso.

Postulante pierde su examen en la UNI

Este domingo se llevó a cabo la primera parte del examen de admisión 2025-II de la UNI, conocido por ser uno de los más exigentes del país. Miles de jóvenes se habían preparado durante meses, sacrificando fines de semana, salidas y horas de sueño, con la esperanza de alcanzar una vacante.

Sin embargo, como advierten las autoridades cada año, el tiempo de llegada es crucial. Las puertas del campus tienen una hora límite de cierre y no hay excepciones oficiales. Para un postulante a Ingeniería Industrial, el problema fue cuestión de minutos: llegó 5 minutos después del límite de tolerancia y no pudo ingresar.

Según contó en un video de TikTok publicado por la cuenta @tio_confe_pre, sí se levantó temprano, pero subestimó el tiempo que le tomaría alistarse. "Me levanté temprano, pero me demoré en alistarme", explicó, visiblemente afectado.

Reclamos y contradicciones

El hecho no tardó en generar reacciones. Padres y otros postulantes señalaron que en algunas puertas sí se permitió el ingreso después de la hora oficial de cierre. "En la puerta 3 dejaron entrar hasta las 9:15", escribió un usuario. Otro comentó: "Es una pena, en otras puertas sí les permitieron ingresar a los que llegaban tarde".

Dichos testimonios contrastan con la experiencia del joven, que llegó al punto de acceso y, pese a las súplicas y la insistencia de algunos padres para que hablara con un encargado, no logró que se le permitiera el ingreso. Finalmente, se retiró del campus sin poder rendir la primera prueba del examen.

Cabe recordar que en la UNI, el puntaje mínimo para obtener una vacante varía según la carrera y la modalidad de ingreso, pero tomando como referencia procesos anteriores, un aspirante necesita entre 12.00 y 14.00 de promedio para asegurar su ingreso.

En el arranque del proceso de admisión 2025-II, la UNI volvió a dejar fuera a postulantes que llegaron tarde, recordando que la puntualidad es clave para rendir el examen más difícil del Perú. Un joven aspirante a Ingeniería Industrial lo aprendió de la manera más dura: por 5 minutos perdió la oportunidad de competir por una vacante.