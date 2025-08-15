Joven viaja desde Junín y da examen en la UNI pese a ser operado hace 2 días: "A cumplir mis sueños"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Ángel Iván Vidal Velarde, un joven de 19 años, demostró que no hay barreras cuando se trata de cumplir nuestros sueños, al presentarse al examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) pese a haber sido operado de emergencia dos días antes y seguir firme en su meta de convertirse en ingeniero civil.

Sueño de ingeniero

Ángel Iván Vidal Velarde viajó más de 12 horas desde Satipo, en la región Junín, hasta Lima, con un solo objetivo: rendir el examen de admisión 2025-II de la UNI.

Esta casa de estudios, considerada una de las más exigentes del país, es el lugar al que Ángel sueña ingresar desde niño, por lo que convenció a sus padres para que lo dejaran mudarse a la capital y prepararse como corresponde.

"Desde pequeño yo he querido estudiar en la UNI. Vengo de lejos... Les rogué a mis papás que me trajeran y aceptaron. Yo vivo acá solo, en un cuarto alquilado", contó. Esta es la segunda vez que postula y, aunque sabe que la competencia es dura, asegura que quiere darlo todo hasta conseguir su ansiada vacante en Ingeniería Civil.

A la UNI pese a apendicitis

Todo marchaba bien hasta que, a solo dos días de empezar las fechas del examen, Ángel empezó a sentir fuertes dolores abdominales. Diagnóstico: apendicitis. Sin más tiempo que perder, fue operado de emergencia en un hospital limeño. El susto fue grande, pero su ilusión era más grande todavía.

Pese a que su familia le pidió que no se presentara al examen por su estado de salud, él tomó una decisión que sorprendió a todos.

"Me agarró la enfermedad dos días antes. Me tuvieron que operar de emergencia, pero he venido a cumplir mi sueño que es ingresar a la UNI. Mis papás me estaban diciendo que no vaya, que mejor a la próxima, yo quiero seguir intentándolo", reveló en una entrevista con la misma institución.

Fajado y adolorido, pero con el espíritu al tope, Ángel llegó al examen acompañado de su motivación, sus ganas y su enorme deseo de convertirse algún día en ingeniero civil de la UNI. Él mismo sabe que el nivel de exigencia es alto, pero no está dispuesto a bajar los brazos.

"Es bastante complicado la verdad. Su nivel es altísimo a comparación de otras universidades que son de provincia... Voy a darlo todo hasta el final", aseguró.

Viajar desde Junín y presentarse al examen de la UNI solo dos días después de una operación deja en claro el compromiso del joven con su futuro académico.