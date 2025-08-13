Conejos con 'cuernos' ponen en alerta a Estados Unidos: Esta es la inquietante causa de su apariencia

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

La presencia de conejos con protuberancias negras y alargadas en su rostro ha puesto en alerta a Estados Unidos. El hecho ha creado un ambiente de inquietud en los residentes del sureste de Fort Collins, en el estado de Colorado, al presenciar este tipo de apariencia en estos mamíferos.

Los ciudadanos comenzaron a registrar los avistamientos en los que se revelaba cómo una especie de 'cuernos' brotaban de la cara de los conejos. Al respecto, una mujer que los observó aseguró, en diálogo con la prensa, que dichas prominencias parecían "púas negras o palillos negros que sobresalían alrededor de su boca".

Las autoridades de Colorado se reportan

Tras este alertante suceso, las autoridades de la entidad Parques y Vida Silvestre de Colorado se pronunciaron para revelar la razón detrás del extraño aspecto físico de los conejos. También, señalaron que se trata del virus del papiloma del conejo de cola de algodón o también llamado como virus de Shope, el cual fue descubierto en 1993.

En tal sentido, este agente patógeno provoca excrecencias similares a verrugas que en determinadas ocasiones suelen presentarse en forma alargada semejantes a cuernos o tentáculos. Estos surgen principalmente alrededor del rostro y de la cabeza de los conejos de cola de algodón.

Por su parte, Karen Van Hoose, portavoz de la agencia estatal, indicó que los conejos pueden infectarse durante los meses cálidos cuando reciben picaduras de pulgas o garrapatas, por lo que también existe el contagio entre animales.

Además, las autoridades subrayaron que esta condición no causa dolor a aquellos conejos infectados. pero sí afectaría a áreas sensibles como los ojos o la boca, debido a que se podría dificultar la visión o su alimentación.

No es riesgoso para humanos

Después de que la presencia de estos animales cause alerta, los expertos de Parque y Vida Silvestre de Colorado, resaltan que este virus no es riesgoso para los seres humanos, ni en perros ni en otras especies. Sin embargo, sí exhortaron a la población a que no se acerquen o toquen a aquellos conejos que están infectados.

De otro lado, el fenómeno no es nuevo, registros históricos de conejos con protuberancias córneas se remontan a siglos atrás e inspiraron el mito del 'jacklope' (conejo con cuernos de venado) en el folklore estadounidense.

En resumen, conejos con protuberancias negras y alargadas en su rostro pusieron en alerta a residentes de Fort Collins, en el estado de Colorado, en Estados Unidos.