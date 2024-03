Perrito vence el cáncer y sus dueños realizan un emotivo recibimiento: "Eres un gran guerrero"

06/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un golden retriever llamado Buda conmovió a todos tras lograr vencer el cáncer y tras la salida de su última quimioterapia sus dueños le organizaron una fiesta con un gran 'bocinazo' por las calles de su localidad.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se trataran de un integrante más de sus familias, y no dudan en garantizar su cuidado y bienestar llevándolos a la veterinaria, comprándoles sus juguetes favoritos y alimentos. Por ello, cuando uno de ellos se enferman se entristecen y hacen todo lo posible para que puedan sobrevivir y vencer su malestar.

Perrito venció el cáncer

En el material audiovisual, de solo 42 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un auto negro llevaba tenía escrito varias palabras y frases que demostraban la alegría que sentían sus pasajeros y en especial uno de ellos, quien logró terminar su último día de tratamiento contra el cáncer: ¡un perrito!

Buda tiene seis años de edad y logró vencer la enfermedad, un motivo por el cual sus dueños decidieron decorar su vehículo y comenzar a sonar su bocina para que el resto de sus vecinos, amigos y demás personas que pasaban cerca se enteren de la gran noticia, que los llenaba de mucho orgullo y calificaban al can como "un gran guerrero".

"La última quimio de Buda", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 4 millones de reproducciones en la famosa plataforma china, que ganó gran popularidad a nivel internacional.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a los dueños del can por no dejarlo solo en tan duro proceso y mucho menos abandonarlo a su suerte, como otros lo hacen con sus mascotas al considerarlos una carga más.

Enternecedora escena

"No hay nada que hubiera deseado más en mi vida que mi amor saliera adelante como él, felicidades", "al mío le regresó el cáncer, solo queda darle calidad de vida hasta que el universo lo reclame", "un luchador y guerrero con todas sus letras", "gracias por hacernos feliz Buda", "eres muy fuerte Budita", "Dios lo sanó", "bebé guerrero", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un golden retriever logró vencer el cáncer alegrando así a sus dueños, quienes decidieron conducir por las calles y dar un 'bocinazo' para dar la buena noticia a sus vecinos.