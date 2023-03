Peruanos preparan ceviche en la playa de Ancón y lavan el pescado con agua de mar: "Lo que no te mata te hace más fuerte"

15/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un grupo de peruanos graban un gracioso video, en donde muestran que preparan ceviche en la playa de Ancón y lavan el pescado con agua de mar. Este singular video fue compartido por varias personas en Tik Tok y en diferentes redes sociales; es así como se volvió viral.

Cabe señalar que, en el clip, la usuaria @JekyJenny3 relata su experiencia en la playa y la preparación del ceviche, paso a paso.

Ceviche en playa de Ancón

En la grabación, la ciudadana presenta los ingredientes que utilizarán para el ceviche, tales como el pescado, la cebolla, limón, entre otros. Uno de sus acompañantes se encarga de cortar la cebolla, lavar el pescado con agua de mar, echar el limón, el culantro y mezclar.

"Estamos acá en Ancón City, vamos a hacer un cevichon. Acá vamos a hacer un ceviche playero como estamos chihuán", se le escucha decir a la usuaria de la plataforma china en la primera parte del video.

Además, muestra cómo una persona lava el pescado con agua de mar. Enseguida, señala lo siguiente: "Aprovechando en lavar el pescado, ya que no hay agua".

"Vamos a sacarle filo al cuchillo para cortar el pescadito. Ya está quedando, voy a echar un poquito de ajinomoto, de sal, culantro y listo", añade.

Asimismo, informa que la cebolla y el limón le costó 5 soles. "No sé si hemos ahorrado o nos han visto la cara de millonarios porque entre la cebolla y el limón nos cobraron 5 soles", dice.

Video de peruanos que preparan ceviche

El video de los peruanos que preparan ceviche en la playa de Ancón cuenta con más de 600 mil reproducciones, más de 20 mil 'Me gusta' y más de 900 comentarios.

Usuarios de Tik Tok cuestionan decisión de lavar el pescado con agua de mar

Tras ser publicado el video en Tik Tok, varios ciudadanos se pronunciaron al respecto. Algunos no dudaron en cuestionar la decisión de los peruanos de lavar el pescado con agua de mar.

"Qué rico ceviche, pero justo ahí botan el desagüe", "Lo que no te mata te hace más fuerte", "Todo bien, pero no me gustó la lavada", "Sí saben que donde lavaron el pescado es la desembocadura del desagüe (?)", "No hay emoji que describa mi cara en estos momentos", "Provecho con las infecciones", "Esas aguas aún siguen contaminadas", "Ustedes están en otro nivel", "Saludos para el cielo", fueron algunos de los comentarios que realizaron los usuarios de Tik Tok tras ver el video.

Esta grabación muestra el divertido momento que pasaron un grupo de amigos peruanos al preparar el ceviche en la playa de Ancón. Así como ellos, otros usuarios de la red social china también publican las actividades que realizan durante el verano.