Restaurante sorprende al usar mototaxi como mesa exclusiva: "Salón privado para parejas"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un restaurante decidió innovar sus servicios y usó una mototaxi como una mesa privada y exclusiva para las parejas, que fue bautizada por todos como la 'motomesa'.

Muchas personas esperan recibir un trato exclusivo al asistir a un establecimiento, ya sea de comida o recreativos, así como obtener los mejores precios, es por ello, que muchos emprendedores deciden ser creativos para llamar la atención de su público objetivo.

En el material audiovisual, de solo nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Noemí, quedó sorprendida al ingresar a una reconocida cadena de restaurantes de Lima, y percatarse de un inusual detalle que ofrecían en el interior.

En la escena, la joven logra apreciar cómo una mototaxi, modificado con una mesa en su interior, se convierte en un singular "salón privado para parejas", ofreciendo una experiencia única para degustar los tradicionales platos que ofrece Rústica.

"Al Perú jamás le faltará creatividad. La motomesa no existe. La motomesa: si no dominamos el mundo es porque no queremos", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.