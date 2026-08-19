Temblor 4.8 en Lima: Hombre se viraliza tras 'predecir' el movimiento sísmico 'leyendo Cuates'

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La madrugada del 19 de agosto, Lima fue sacudida por un sismo de magnitud 4.8 con epicentro en Lurín. Horas antes, un video publicado por el creador de contenido Antofat se volvió viral al mostrar a su suegro (según señala en el video) "leyendo cuates" —unos snacks populares en el país— como si fueran cartas esotéricas, y asegurando que se venía un movimiento telúrico de 4.8 grados.

¿Coincidencia o predicción?

La coincidencia exacta con la magnitud del temblor desató sorpresa y humor en redes sociales. En el clip, el hombre coloca varias porciones del snack sobre el capó de un auto y las interpreta como si fueran hojas de coca o cartas de tarot. Consultado por Antofat sobre si habría un terremoto, respondió que no, pero sí un sismo menor, precisando incluso que sería de 4.8 grados.

También mencionó que serían tres los movimientos, aunque hasta el cierre de la edición solo se ha registrado uno. Algunos usuarios interpretaron que el número tres podría simbolizar el día de la semana —miércoles—, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Tras el temblor, Antofat compartió otro video en el que se escucha el movimiento sísmico y escribió en la descripción: "El suegro tenía razón". La publicación reforzó la viralidad del primer clip, que acumuló miles de comentarios y reacciones. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la coincidencia, mientras otros ironizaron pidiéndole al hombre que también les prediga su futuro.

El episodio se convirtió en tendencia en plataformas como TikTok y Facebook, donde el humor, la superstición y coincidencia con la magnitud del sismo generó múltiples reacciones. Aunque especialistas del Instituto Geofísico del Perú recordaron que los sismos no pueden predecirse científicamente, la anécdota se instaló como una curiosidad que acompañó el reporte oficial.

Temblor hizo madrugar a la capital

El temblor de 4.8 grados, registrado a las 5:28 a. m. con epicentro a 42 km al suroeste de Lurín y a una profundidad de 42 km, fue perceptible en varios distritos de Lima, especialmente en la zona sur.

No se reportaron daños ni víctimas, y la Marina de Guerra descartó riesgo de tsunami. Sin embargo, el susto de la madrugada encontró eco inmediato en el video viral, que convirtió a la "lectura de cuates" en uno de los temas más comentados del día.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.8 ocurrido a 42 km al SO de Lurín, Lima - Lima. pic.twitter.com/JYHXruE1Fu — COEN - INDECI (@COENPeru) August 19, 2026

La coincidencia entre el sismo y la improvisada "predicción" del hombre viral se convirtió en un fenómeno viral que mezcló humor y sorpresa. Aunque la ciencia descarta cualquier capacidad de anticipar temblores, el episodio muestra cómo las redes sociales transforman una anécdota en tendencia, acompañando con humor un hecho que, por sí mismo, despierta preocupación.