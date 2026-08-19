Presidente de CLUB de FÚTBOL se vuelve viral tras repartir fajos de billetes a jugadores tras su victoria

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

¡Festejo insólito! El presidente del club de fútbol Dinamo City generó conmoción en el ámbito deportivo por su peculiar forma de celebrar el triunfo de sus jugadores: repartió fajos de billetes en el vestuario. El video se volvió viral en las redes sociales.

Presidente del Dinamo City reparte dinero a jugadores

Tras su victoria en el partido disputado en Elbasan (centro de Albania), el club del Dinamo City consiguió avanzar a los play-off de la UEFA Conference League. Como tras cada encuentro deportivo, los futbolistas del equipo fueron hasta el vestuario para conversar y celebrar su reciente triunfo 4-0 sobre el Auda de Letonia en el Estadio Arena.

Sin embargo, la celebración cobró proporciones inesperadas. Pues bien, de acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales como en la famosa plataforma china de TikTok y medios internacionales como 'LTVHonduras', se logra ver el preciso momento en que el presidente del club albanés, Ardian Bardhi, entra al vestuario.

Seguidamente, Bardhi, quien salta emocionado y comienza a gritar, no duda en sostener una bolsa negra y rápidamente sacar fajos de billetes que, posteriormente, arroja frente a sus futbolistas como recompensa por el resultado obtenido.

Festejo tras clasificar a los play-offs de Conference League

Algunos futbolistas no dudaron en abalanzarse para recoger el dinero, mientras que otros optaron por seguir festejando junto al dirigente del club Dinamo City. De acuerdo con información de Top Channel, Ardian Bardhi habría distribuido una bonificación que, según fuentes anónimas citadas por la emisora, ascendería a 90 mil euros.

El video se volvió viral no solo por el festejo, sino porque el club albanés avanzó de fase en la UEFA Conference League, una competición europea de clubes donde participan equipos de diferentes países. Este triunfo no solo es un logro significativo para el equipo, sino también grandes beneficios económicos y mayor visibilidad internacional.

#ConferenceLeague #Fútbol #Viral ♬ sonido original - LTV Honduras @ltvhonduras 💰⚽ ¡Esto sí es celebrar a lo grande! 🔥 Tras conseguir su clasificación a los playoffs de la Conference League, el presidente del Dinamo Tirana, Ardian Bardhi, sorprendió a los jugadores al entrar al vestuario con una bolsa llena de dinero en efectivo. 💸😱 Y lo que ocurrió después fue una auténtica locura: ¡comenzó a lanzar los billetes por todo el vestuario! 😂🔥 🎉 Los jugadores desataron la celebración y las imágenes rápidamente se volvieron virales. #DinamoTirana

Reacción al video viral del presidente de Dinamo City

Como era de esperarse, la escena se volvió viral y generó cientos de reacciones en las redes sociales. Muchos aficionados se mostraron sorprendidos por la forma en que Ardian Bardhi decidió repartir las primas por el éxito en el partido del club Dinamo City.

"Jajaja, se los ve feliz, espero sigan en competencia", "locura tras el triunfo", "aún no clasifica.. le falta jugar el playoff contra un club de Chipre", expresaron algunos usuarios en TikTok al ver el video.

Las imágenes del presidente del Dinamo City albanés, Ardian Bardhi, entrando en el vestuario y repartiendo fajos de billetes entre los jugadores tras su victoria 4-0 sobre el Auda de Letonia en la Conference League se han vuelto virales en las redes sociales.