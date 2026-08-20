Un regreso inesperado: niño del video viral "Baby Shark" debuta ahora como cantante de K-Pop

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Diez años después de convertirse en el rostro del fenómeno infantil más viral del planeta, el joven Geonroung Park reaparece en escena, pero esta vez como cantante de K-Pop. El hoy adolescente que bailó "Baby Shark" en 2016, video que acumula más de 17 mil millones de reproducciones en YouTube, debutó oficialmente con el sencillo Wave, marcando el inicio de una nueva etapa artística.

De niño viral a artista

Park tenía apenas 7 años cuando protagonizó el clip de Baby Shark Dance, producido por Pinkfong. El video se convirtió en un fenómeno global, repetido en fiestas infantiles, estadios y hasta campañas educativas. Hoy, con 17 años, asegura que nunca sintió el apodo de "Baby Shark Boy" como una carga, sino como un recuerdo curioso de su infancia.

Hoy, 20 de agosto, lanzó su primer sencillo, Wave, un tema electropop con tintes de trap que abre con la reconocible melodía de Baby Shark antes de transformarse en un track bailable y juvenil. La canción cuenta con la colaboración de Joohoney, rapero de la boyband Monsta X, y fue coescrita por Park, quien quiso plasmar en la letra la idea de "crecer con la ola" que lo acompañó desde niño.

"Si hace 10 años bailaba al lado de Baby Shark, ahora quería hacerles escuchar mi propia voz y las historias que yo mismo escribí. Me alegra poder compartir este nuevo inicio con quienes me han recordado por tanto tiempo, y deseo mostrarles cómo seguiré creciendo en el futuro", señaló en un comunicado.

La compañía detrás del viral anunció que prepara un documental sobre la creación del sencillo y el camino de Park hacia la música. El proyecto busca conectar la nostalgia del fenómeno infantil con la nueva identidad artística del joven.

Un fenómeno que se reinventa El debut de Park ha generado conversación en redes sociales, donde miles de usuarios celebran el giro inesperado de su historia. Para muchos, se trata de un ejemplo de cómo un recuerdo viral puede convertirse en plataforma para una carrera musical.

La transición de Geonroung Park de niño viral a cantante de K-Pop refleja la capacidad de reinventarse en la era digital. Wave no solo es su carta de presentación como artista, sino también un guiño a la memoria colectiva que lo vio crecer. Así, su debut promete ser más que una curiosidad: el inicio de una carrera que busca dejar atrás la etiqueta de "Baby Shark Boy" para consolidar una voz propia en la industria musical.