Mujer sorprende al pagar para ser protagonista una serie de TV y besar 60 veces a su actor favorito

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer se volvió viral al no dudar en pagar para ser la protagonista de una serie de TV de más de 50 episodios, no solo para tener el papel principal, sino también para cumplir su sueño de besar a su actor favorito.

Joven millonaria financia miniserie y causa polémica

Muchas personas sueñan con protagonizar una serie o película junto al lado de sus artistas favoritos. Pues bien, ello fue posible para una joven de China. De acuerdo al caso que se ha vuelto viral en las redes sociales y ha generado el debate, una mujer millonaria no dudó en gastar su dinero para el financiamiento de una miniserie.

Según la productora Meng Xing, la mujer obtuvo el papel de una princesa, y aprovechó la oportunidad para incorporar en el guion más de 60 escenas de besos en casi los más de 50 episodios de la producción audiovisual.

Pues la mujer no escatimó recursos para poder besar a su artista favorito, Zhong Yufei, de 23 años de edad, a quien ella misma escogió para que forme parte de la serie y sea su pareja romántica. Sin embargo, pese a que la idea era algo genial para ella, el caso terminó en medio de acusaciones.

Pagó para besar a su actor favorito: caso viral en redes

Pues bien, según se precisó, el rodaje de la serie comenzó a complicarse cuando el actor habría denunciado que algunas de las escenas sobrepasaban sus límites, lo que generó un conflicto en torno a las condiciones en las que se filmaron determinadas secuencias.

La disputa alcanzó un costo de 30 mil yuanes (más de 4 mil dólares). El actor también afirmó que le pidió que no utilizara la lengua durante las escenas de besos. Meng Xing aseguró que intentó convencer a la inversionista de reducir las escenas, pero sus pedidos no habrían sido escuchados.

La controversia también tuvo consecuencias sobre el resultado final. Después de concluir el rodaje de la serie de televisión, la plataforma que adquirió la producción habría eliminado más de 20 escenas que consideraban inadecuadas.

Actor Zhong Yufei se mostró incómodo con las escenas de la serie.

Controversia por escenas en el rodaje de la serie

Tras el rotundo fracaso de la serie, la mujer se negó a realizar el pago final de la producción. Por otra parte, la productora Meng Xing se disculpó con el actor Zhong Yufei y aseguró que establecerá contratos más claros para proteger los derechos de los actores y delimitar las responsabilidades de los inversionistas en futuros proyectos.

La historia de la mujer que pagó para protagonizar una serie y besar 60 veces a su actor favorito generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la posibilidad de cumplir un sueño relacionado con la televisión, otros se mostraron sorprendidos por la experiencia de la joven.