"Si te ama lo entenderá": Joven realizó algo insólito mientras esperaba a que su novia salga de la peluquería

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos de retos virales, historias conmovedoras e inspiradoras, así como las más hilarantes. Esta vez, el material audiovisual publicado por la cuenta de @@cesarbkofficial, en la plataforma asiática de TikTok, nos muestra la peculiar acción de un joven mientras esperaba a su novia.

¡No pierde el tiempo!

En el video, César Bernales decidió ir al estadio a ver a un partido de Universitario de Deportes mientras espera a que su pareja salga de la peluquería.

El joven comenta que le dijo a su pareja que la recogería del local donde ofrecen los servicios estéticos y se mostró preocupado por la reacción que tendría su novia al enterarse de que fue al Monumental.

En la descripción se lee: "Mi novia dijo que se iba a la peluquería y que por favor esté atento a su llamada para recogerla, ¿qué tanto creen que se moleste cuando se entere que me vine al estadio? Y que capaz no me alcanza el tiempo, ¡ayuda! (...) ¿Qué acabará primero, mi partido o su peinado?".

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la peculiar escena. Algunos no dudaron en aconsejar al joven en no realizar ese tipo de bromas si no deseaba que su pareja lo dejara. Otros respondieron a la pregunta diciendo que lo primero que terminaría sería su relación.

"Le hubieras avisado. El problema no es que hayas ido al estadio mientras estaba en la peluquería sino que, de cierta manera, te comprometiste a buscarla cuando acabe", "se acaba el partido y aún está en la peluquería", "te digo lo que acabará primero: tu relación", "si te ama de verdad, entenderá que la 'U' siempre es prioridad", "hasta puedes ir a dormir después del partido", "no sé, yo me enojaría sino me avisa antes", "te sorprendería saber que puedes entrar a ver el partido, verlo completo, salir a comer tranquilamente e ir por ella", "ni empezaba el juego y él ya sudaba de nerviosos", fueron algunas de las principales reacciones del video de TikTok.

Además, otros usuarios de redes sociales, en especial las mujeres indicaron que sí se molestarían al descubrir que sus enamorados hacían lo mismo que el chico del video y que era preferible que le avisaran antes para tomar sus precauciones por si ellas salen antes de su partido de fútbol.