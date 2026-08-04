Fallece la actriz Mary Rivera a los 82 años: interpretó a la abuela de Ned en 'Spider-Man: No Way Home'

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Mary Rivera, popularmente conocida por interpretar a la abuela de Ned, mejor amigo de Peter Parker en 'Spider-Man: No Way Home', falleció a los 82 años. La noticia generó gran consternación en los fans de la película así como en los colegas que trabajaron junto a ella.

Partió a la eternidad Mary Rivera a los 82 años

La noticia de que la intérprete oriunda de Filipinas dejó de existir fue difundida por TMZ después de que sus seres queridos explicarán al medio especializado que ella había sido conectada a soporte vital tras sufrir un cuadro de ictus, emergencia médica conocida también como derrame cerebral.

La artista perdió la vida tras permanecer inconsciente en un hospital en Honolulu, Hawái, donde los médicos explicaron que su estado de salud era grave y las posibilidades de que despertara eran casi nulas y en caso de que ocurra, tendría consecuencias que afectarían su calidad de vida.

Los familiares de Rivera tomaron la decisión de desconectarla el pasado 15 de abril, pero no comunicaron ni brindaron mayores detalles de su deceso hasta ahora para tener su proceso de duelo en total privacidad.

Así informó TMZ el fallecimiento de la actriz Mary Rivera

La entrañable abuelita de Ned en 'Spider-Man: No Way Home'

La película de Marvel Studios, anterior a la entrega de la saga actual 'Spider-Man: Brand New Day', es el único crédito de Mary Rivera como actriz, pero un papel del cual, según su familia, se sentía tremendamente orgullosa.

Cabe señalar que, animada por sus allegados, la artista filipina nacida el 2 de junio de 1943, se presentó en el casting del filme dirigido por Jon Watts e interpretó a 'Lola', la abuela de Ned Leeds (Jacob Batalon).

Su escena más recordada será aquella en la que tras la aparición del Peter Parker de Andrew Garfield y ver que el techo de su casa estaba lleno de telarañas, le solicita al Hombre Araña, a través de su nieto Ned como traductor, que trepe por el techo para limpiar la telaraña que dejó en un rincón de su vivienda. Logró interpretar a la típica abuelita simpática que es graciosa y a la vez entrañable.

A los 82 años la reconocida atriz Mary Rivera partió a la eternidad, si bien de acuerdo a información vertida por TMZ su muerte se registró el pasado 15 de abril, recién es que ha sido reportada. La intérprete será recordada por personificar a la abuela de Ned, mejor amigo de Peter Parker, en la película 'Spider-Man: No Way Home'.