Turista chino prueba arroz chaufa por primera vez ¿Le gustó la comida peruana?

La reacción viral de un turista asiático al probar por primera vez el arroz chaufa ha captado la atención en las redes sociales. El joven chino visitó un restaurante para probar la comida peruana, Su novia le pidió que de su opinión y no se contuvo nada.

La cocina de Perú ha sido ampliamente elogiada a nivel mundial por su variedad y delicioso sabor. Con múltiples reconocimientos que la destaca como uno de los principales destinos gastronómicos del mundo, conquistando los paladares internacionales.

En el video compartido en la cuenta @el.team.ye en TikTok, un joven asiático compartió sus impresiones después de probar ambas versiones del arroz chaufa peruano y el arroz frito chino. Destacó la diferencia principal entre la versión sudamericana y la de su país, notando el uso más generoso de salsa de soja y sillao en la versión peruana, lo que le da un sabor distintivo y enriquecido. A pesar de esta diferencia, el turista elogió el sabor del plato proveniente de nuestro país, señalando que le pareció delicioso.

El clip, lleno de emoción, ha generado una gran cantidad de comentarios entre los usuarios de TikTok, quienes han expresado su admiración por la gastronomía peruana y cómo trasciende las fronteras culturales para ser apreciada y disfrutada por personas de todo el mundo.

Este fenómeno viral es un testimonio del poder unificador de la comida, llegando a más de 100 mil visualizaciones, más de dos mil 'likes', y 170 usuarios que han reaccionado al video de la pareja, mostrando que puede conectar a personas de diferentes culturas y nacionalidades a través de la experiencia compartida de sabores exquisitos y platos deliciosos.

"Yo he probado ambos y el chaufa humilla al arroz chino", "Es mala combinación entre la zanahoria y el sillao. Esa es una diferencia entre el chaufa y el arroz chino. En Perú se la quitó, y mejoró el sabor", "Hasta ahora no he visto el chaufa criollo, mi mamita lo cocinaba en mi cumpleaños, de niño era mi plato favorito", "El peruano te mejora la comida de cualquier país, porque los peruanos nacen con la sazón en el paladar, "Si hay diferencia entre la comida china, he probado ese plato en China y la verdad no me gusta su preparación, en mi país es más rico", comentaban los usuarios.