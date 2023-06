¿Venganza? Mujer dejó de limpiar la casa luego que su esposo le dijera que no hace nada

13/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos retos virales, bailes, hasta las historias más insólitas y sorprendentes como la de Lindsay Donelly, una mujer que decidió dar una lección a su esposo tras su reclamo de que ella no hace nada en casa.

Le dejó las responsabilidades a él

En el material audiovisual compartido en TikTok, se descubre la historia de Lindsay, una mujer valiente de Nueva York, en Estados Unidos, que decidió enfrentar los estereotipos de géneros con relación a las actividades del hogar.

Según la joven, su esposo llegó a casa y le comentó de forma despectiva que ella no hacía nada en su vivienda, dejando entrever que mientras él trabajaba ella podía descansar la mayor parte del tiempo, tratando de menospreciar el esfuerzo diario que realizan las mujeres en el hogar, por lo cual decidió dejarle todas las responsabilidades a él solo.

"Mi esposo hizo un comentario de que no hago nada en la casa. Así que durante dos días realmente no hice nada en casa" mientras que en la descripción del breve video se lee: "luego me fui de la ciudad para un viaje de chicas".

Cuando retornó de sus dos días de vacaciones, encontró todo un desastre su casa: los platos sucios, los zapatos de los niños en el suelo, ropa sucia en la sala y juguetes regados por todo el lugar, ya que el hombre decidió irse a casa de su madre por el desorden.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se hizo viral y generó miles de comentarios de personas que, "no dudaron en cuestionar la actitud del hombre al punto de que incluso le sugirieron a la usuaria de TikTok que se divorciara de él.

"También hice esto, duró más de un mes. Al final no pude tolerarlo más, no funcionó para mí", "el divorcio es el mejor regalo que me he dado", "bien por ti, no se dan cuenta hasta que ya no se hace. Solía obtener lo mismo de mi ex", "espero hayas hecho que lo limpie después de dos días", "me rompe el corazón que a las mujeres las lleguen a tratar así", "mejor amiga, creo que es hora de divorciarse", "¿deja a su hijo por 3 semanas, solo porque la casa no está limpia?", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como el clip compartido en redes sociales generó polémica al saber cómo la mujer decidió vengarse de su esposo, luego de que él le dijera floja y que no hacía nada en la casa.