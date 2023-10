Belén Estévez confiesa que le gustaría formar una familia, pero advierte: "Soy muy exigente"

La bailarina profesional Belén Estévez ha revelado en una entrevista que uno de sus más grandes sueños es poder ser madre y formar una familia; sin embargo, también fue clara al decir que no tiene prisa y esperará al hombre correcto para ello pues es "muy exigente".

Como se recuerda, hace unos días ella misma confirmó mediante redes sociales que se está sometiendo a un tratamiento para poder congelar sus óvulos porque quiere lograr el sueño de ser madre en el futuro, pues como se sabe, ella ya tiene 42 años.

La exbailarina confesó que tiene muchas ganas de encontrar el amor, pues ya pasó los 40 años y tiene como meta formar una familia, pero advirtió que no por eso piensa estar con cualquier persona.

"Estoy soltera y sola siempre. Nada de 'picoteo', con pareja estable o nada. Tengo muchísimas ganas de enamorarme . Hace poco cumplí 42 años y no haber formado una familia hasta ahora es difícil. Sí, quisiera (ser madre), pero no con cualquier hombre", explicó en un inicio.

En esa misma línea, manifestó que no le preocupa el paso de los años, ya que cuando llegué la persona correcta a su vida hará realidad uno de sus más grandes anhelos.

"Yo no pienso estar con cualquier hombre por el hecho de que se me pase el tren, no pasa nada. Cuando llegue el hombre correcto me estableceré con esa persona y, Dios mediante, formaré mi familia, pero si no sucede, pues no se hará por más edad que tenga", agregó.