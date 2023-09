"Le quería meter un patadón": 'Loco' Vargas cuenta experiencia que vivió en quinceañero de su hija

El exlateral de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Manuel 'El Loco' Vargas, relató una experiencia que vivió con un joven que asistió al quinceañero de una de sus hijas. Al parecer, la experiencia terminó mal.

Juan Manuel Vargas es considerado como una de las grandes figuras de antaño de la 'Bicolor', tras de asentarse como gran figura en las Eliminatorias a las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Sin embargo ahora es noticia por las confesiones de su vida personal. En su reciente entrevista en el podcast "La Lengua" de Jesús Alzamora, el exjugador de la Fiorentina se animó a revelar una de las anécdotas más curiosas de su rol como padre.

El exjugador narró el preciso momento cuando encontró a uno de los amigos de su hija durante el quinceaños de su pequeña. El 'chibolo' había entrado a su cuarto sin permiso.

"Cuando hubo el quinceañero de mi hija no puse trago y ya los chibolos se salían del parque y venían [...] Uno es antiguo, y veía que estaban movidos, encontré a uno en mi cuarto, me dijo 'señor, perdón, me he perdido'. Le quería meter un patadón por las escaleras", aseguró