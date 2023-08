Milett Figueroa traspasa fronteras: Su talento llega a la TV argentina en un emocionante debut internacional

15/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La destacada modelo y bailarina peruana, Milett Figueroa, ha cruzado fronteras y llegado a tierras argentinas con un entusiasmo contagioso para formar parte de la nueva temporada del exitoso concurso 'Bailando'. Acompañada por su compañero de baile, Martín Swane, hizo su esperada aparición en el programa 'Intrusos' de América TV, donde compartieron emocionantes detalles sobre su participación en el reality de baile.

Milett llega a la televisión argentina

Con una sonrisa radiante y un brillo en los ojos, Milett Figueroa expresó su emoción al comenzar este nuevo capítulo de su carrera artística. "Muy contenta por estar aquí. Gracias por la bienvenida, estoy contenta de poder aprovechar la oportunidad de bailar. Hace tiempo me habían convocado, pero no pude, ahora se dio el espacio y tiempo, los tiempos son perfectos", compartió en vivo durante su entrevista.

No es ajena al mundo de la danza, ya que Milett Figueroa cuenta con una experiencia sólida en el campo, habiendo participado y ganado el programa 'El Gran Show' en Perú, un exitoso reality de baile conducido por Gisela Valcárcel.

"He ganado un programa que es como el 'Bailando', se llama 'El Gran Show', un programa conducido por Gisela Valcárcel. En el 2016 lo gané, desde allí empecé a formarme en baile", destacó, demostrando su destreza y dedicación al arte del baile.

Mientras compartía sus aspiraciones y proyectos en Argentina, Figueroa también tocó brevemente su vida sentimental. Reveló que ha estado soltera durante los últimos cuatro años y que se encuentra en un proceso de autoconocimiento. Sin embargo, su enfoque principal en este momento es continuar creciendo y prosperando como artista, dejando claro que su pasión y determinación están dirigidas hacia su carrera en el mundo del entretenimiento.

Milett se mostró agradecida

Mientras tanto, Milett Figueroa expresó su profundo agradecimiento por la oportunidad brindada. "Yo primero tengo que ser muy agradecida porque me están dando la oportunidad en un país nuevo, aquí nadie me conoce todavía. No puedo venir con ínfulas de diva ni de artista porque todavía nadie conoce quién soy. Primero quiero demostrar lo que sé, mi talento y después voy a venir con condiciones", sentenció.

La nueva temporada de 'Bailando' promete ser una experiencia espectacular para los espectadores, y la incorporación de Milett Figueroa ciertamente agrega una dosis extra de emoción a la mezcla. Los televidentes estarán al borde de sus asientos mientras ella y Martín Swane compiten por la gloria en la pista de baile, creando momentos memorables y entretenimiento de primera clase.