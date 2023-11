¿Qué pasó? Milena Warthon fue expulsada del Parque Kennedy: "Nada me detendrá"

Milena Warthon es una de las cantantes más destacadas de la actualidad, pues hace poco se hizo con una gaviota en oro en el Festival Viña del Mar. Ahora, la cantante ha sorprendido a sus fanáticos en redes sociales mostrando como fue expulsada del Parque Kennedy ¿Cuál fue el motivo?

La intérprete de 'Warmisitay' utilizó sus redes sociales para contar que este próximo 23 de diciembre realizará su show con artistas como Mauricio Mesones, Renata Flores y otros; por lo que decidió ir a las calles de Miraflores para repartir volantes a los transeuntes, sin embargo, no esperaba que personal del distrito la expulsaría.

En imágenes que la cantante publicó en sus redes sociales, se muestra el instante en que un serenazgo de Miraflores se acerca a ella para pedirle que abandone el lugar, porqué está prohibido entregar afiches publicitarios en el lugar.