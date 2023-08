¿Se unirá a "JB en ATV"? Carlos Álvarez revela que está negociando su regreso a la TV: "Ojalá se concrete"

El duo más famoso de la comicidad peruana estaría de vuelta muy pronto, pues Carlos Álvarez dejó entrever que podría ser el nuevo integrante de "JB en ATV", esto debido a su regreso a la TV. Según dijo, está negociando con dos canales para poder formar parte de sus filas.

Como se recuerda, ambos cómicos trabajaron juntos en el pasado en el desaparecido programa "El especial del humor", y ahora que hay rumores sobre una nueva unión, los fans de ambos personajes están emocionados.

El cómico brindó una entrevista para un conocido medio local, donde habló brevemente sobre su abrupta salida de Willax tras la cancelación de su programa; además, reveló que ha recibido algunas propuestas televisivas y que están en conversaciones con dos canales de TV para hacer su gran retorno a la pantalla chica.

Aunque no se animó a revelar el nombre de los canales con los que está en conversaciones, no descartó la posibilidad que uno de ellos sea ATV, donde tendría el gran reencuentro con Jorge Benavides.

"Bueno, como te decía, estamos en conversaciones con dos canales de televisión. Ojalá lleguen a buen puerto, por respeto a estas televisoras no vamos a decir los nombres, pero ojalá se concrete todo. No, no puedo decir nada (sobre descartar a ATV), pero estamos en conversaciones con estos canales de TV", expresó Álvarez a El Popular.