¿Tilsa Lozano ganó 100 mil soles en "El valor de la verdad?" Esto reveló la exmodelo

Tilsa Lozano ha sido una de las modelos más cotizadas y polémicas del Perú debido a su polémica relación con Juan Manuel Vargas; de la cual contó detalles en el programa "El valor de la verdad", que era conducido por Beto Ortiz; esto ocurrió en el 2013 y ahora, 10 años después, la exmodelo ha decidido hablar sobre el rumor que habría ganado 100 mil soles por aparecer en el desaparecido programa.

La exconejita de Playboy utilizó su programa de Youtube para hacer varias revelaciones, entre las que contó detalles sobre su romance con el 'loco' y además, sorprendió al contar que no le pagaron por cada aparición en el programa, sino que solo se llevó el premio por llegar al final de concurso.

"Como mi programa se dividió en dos capítulos, la gente piensa que me pagaron el premio y la otra edición (...). De hecho, me debieron haber pagado por los dos capítulos, pero no, me pagaron solamente el premio. Solo S/50.000, pero era el premio", reveló Tilsa.