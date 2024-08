Abogado de Pedro Castillo responsabiliza a Guido Bellido por designación de Juan Carrasco: "Él propone"

23/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, desligó a su defendido del nombramiento de Juan Carrasco como ministro del Interior. En ese sentido, responsabilizó directamente al expremier Guido Bellido de dicha designación.

Guido Bellido responsable de designación a Juan Carrasco

En el programa Informamos y Opinamos, la defensa legal de Castillo Terrones se refirió a la reciente denuncia constitucional que involucra a su patrocinado en el nombramiento ilegal a Juan Carrasco Millones, exministro del Interior. Al respecto, Walter Ayala sugirió que la persona responsable de aquel acto sería el premier de turno, Guido Bellido.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En exclusiva para Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, responsabilizó a Guido Bellido de la designación de Juan Carrasco como ministro del Interior: "Él propone".



"En el tema de Juan Carrasco, quien es responsable es el presidente del Consejo de Ministros, por que él propone. En ese entonces, (fue) Guido Bellido. Lo que hace el presidente es firmar la resolución suprema a propuesta del PCM", enfatizó, dando a entender que CAstillo no tendría culpa alguna por tal decisión

Además, mencionó que leyó el documento de la designación a Carrasco, revelando parte de su contenido "Yo he leído la publicación de Carrasco, y él presenta una declaración jurada a la PCM diciendo que no tiene impedimento (para el cargo). Según la ley orgánica del Poder Ejecutivo, para ser ministro hay que ser peruano de nacimiento. No tener cierta edad, y nada más", resaltó.

Por último, cuestionó los argumentos que la FN tuvo para presentar la denuncia , al menos en contra de Castillo, refiriéndose a la prohibición que tenía el exministro para ejercer el cargo. "Nos remitimos a un tema de la ley orgánica del MP. En todo caso, quien hubiese faltado a la normal sería él, Juan Carrasco, y no Pedro Castillo", sentenció.

FN presentó denuncia constitucional por nombramiento a Carrasco

Por medio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el exmandatario y el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, indicados como presuntos autores del delito de nombramiento ilegal respecto a la designación de Juan Carrasco en el Mininter.

"La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, hace de conocimiento público que ayer presentó denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones y Guido Bellido Ugarte, como presuntos autores del delito de nombramiento ilegal en agravio del Estado", expresaron en un pronunciamiento oficial.

Asimismo, la Fiscalía detalló que Carrasco Millones juró y asumió el cargo de ministro del Interior cuando tenía impedimento legal y constitucional por tener aún la condición de fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada de Lambayeque.

De esta manera, el abogado de Pedro Castillo deslizó cualquier participación de su patrocinado en el nombramiento ilegal a Juan Carrasco, sugiriendo que el único responsable es Guido Bellido.