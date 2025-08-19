Precio del dólar HOY en Perú: Descubre el tipo de cambio para la compra y venta este 19 de agosto

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Estar informado sobre el precio del dólar en Perú es fundamental debido al impacto directo que tiene en nuestra economía. Por ello, te revelamos el tipo de cambio de esta moneda estadounidense en nuestro país en la jornada de este martes, 19 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar ha presentado pequeñas variaciones en su tipo de cambio en las últimas semanas. Así que para tomar la mejor decisión para el rendimiento de tus ahorros e inversiones, te revelamos los valores de esta divisa, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para el día de hoy, respecto a la compra y venta.

Compra: S/3.549

S/3.549 Venta: S/3.561

Dichas cifras varían respecto al día de ayer, 18 de agosto, ya que la compra presentaba una pequeña alza con S/3.557, mientras que la venta era de S/3.563. Debes tener en cuenta que la cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por diversos factores, entre ellos la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCRP), los flujos de inversión extranjera y la percepción de riesgo político en el país.

Tipo de cambio del dólar en Perú, según Sunat.

Dólar en los principales bancos del Perú

El comportamiento de esta moneda estadounidense puede presentar algunas variaciones conforme pasen las horas, en el mercado interbancario y en las principales casas de cambio, así como en los principales bancos del país.

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.541 3.557 INTERBANK 3.500 3.595 BBVA 3.443 3.623 SCOTIABANK 3.520 3.564 BANCO DE LA NACIÓN 3.500 3.630 BANCO PICHINCHA 3.504 3.580

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.530 | Venta S/ 3.560

¿Dónde consultar el tipo de cambio oficial?

El tipo de cambio oficial no solo tiene un impacto en la macroeconomía, sino que también afecta a las decisiones cotidianas de las personas, las empresas y las políticas públicas. Así que si estás pensando en comprar o vender dólares, lo ideal es revisar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día. Además de SUNAT, puedes consultar en el portal del BCRP, así como estas otras entidades:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN). También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

De esta manera, se reveló el precio del dólar en Perú en la jornada de este martes, 19 de agosto para que puedas tomar la mejor decisión financiera que no afecte tu bolsillo y tu economía.