PNP captura a 'Piraña', presunto brazo armado de 'El Monstruo': Fue hallado con arsenal de guerra

Un duro golpe contra el brazo armado de la organización criminal Los Injertos del Norte es el que dio la Policía Nacional del Perú en un inmueble de dos pisos, ubicado en la parte alta del asentamiento humano Nueva Esperanza, en Carabayllo, en donde capturaron a cómplice de El Monstruo e incautaron armamento del grupo delictivo vinculado a los presuntos delitos de sicariato y extorsión.

Capturan a vinculado con El Monstruo

Como parte de un segundo operativo, en menos de 48 horas, contra Los Injertos del Norte tras una cuidadosa labor de inteligencia por parte de la División de Investigación de Robos de la Dirincri se logró la captura de Paolo Josimar Ramírez Bernal, de 21 años alias Piraña, quien tendría conexión directa con el prófugo y líder de la organización Erick Moreno, alias El Monstruo, según el jefe de la Brigada contra la Criminalidad de Lima Norte.

"El que tenía conexión directa con Erick Moreno Hernández, con el que tenía comunicación telefónica (...) Este sujeto que hemos capturado en flagrancia delictiva cumplía la función de operatoria criminal. Él de que se encargaba, uno, aguardar los armamentos; segundo, fijar objetivo para sicariato; y, posteriormente, esconder a los sicarios cuando cometían sus hechos criminales", aseguró el coronel Roger Cano.

Cabe señalar que, según la PNP, el sujeto cuenta con antecedentes por robo de vehículos y ha estado preso por el delito de robo agravado. Además, sería hijo de Paola Bernal Gonzáles, alias La Diabla, quien se encuentra detenida por el presunto delito de marcaje y reglaje contra comerciantes y transportistas a los que, aparentemente, extorsionaba e inclusiva tendría conexión directa con El Monstruo.

Asimismo, la PNP agregó que el detenido estaría vinculado al asesinato del vigilante del mercado Valle Chillón, homicidio registrado hace más de un mes en el distrito.

Hallazgo en inmueble

Durante la intervención, los agentes encontraron un arsenal compuesto por siete fusiles, uno de ellos con silenciador, otros con mira láser, cacerinas abastecidas y más de 100 municiones de diferentes calibres. Indumentaria lista para ser usado en actividades ilícitas.

Este hallazgo, según las autoridades, confirmaría el rol logístico que desempeñaba Ramírez dentro de la estructura criminal, asegurando que los sicarios tuvieran a su disposición armamento de poder.

Tras la captura, Paolo Ramírez Vernal fue trasladado a la sede de la Dirincri para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Las investigaciones tendrán que determinar los atentados en los que habría participado y si el arsenal iba a se usado en un próximo acto de sicariato.