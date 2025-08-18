Samahara Lobatón sorprende al confesar su verdadera relación con Jefferson Farfán

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón sorprendió a más de uno al sentarse en el sillón rojo de El valor de la verdad y abrir su corazón. La influencer contó sin filtros todos los detalles inéditos sobre su relación con Jefferson Farfán, dejando claro cómo fue realmente su convivencia y cuál era su vínculo con el futbolista durante los años que estuvo con su madre.

Samahara y su relación con Farfán

Durante su participación en el popular programa conducido por Beto Ortiz, Samahara Lobatón rompió su silencio sobre la convivencia que tuvo con Jefferson Farfán, quien mantuvo una relación de 13 años con su madre, Melissa Klug.

Aunque la joven pasó gran parte de su niñez cerca del exjugador de Alianza Lima, aclaró con sinceridad y detalle que nunca lo sintió como un padre. "Sí, pero no fue como un papá. Él estuvo 13 años con mi mamá, cuando yo tenía 1 o 2 años. Fui una niña que creció viendo al hombre de mi mamá que proveía y todo, pero no fue como un papá", confesó.

Samahara Lobatón también explicó que, en el ámbito económico, Jefferson no asumía directamente los gastos de la familia ni de la educación ni del hogar. "Ni tanto, directamente no nos pagaba el colegio. Él tenía un juego con mamá: 'la cartera o el dinero de la cartera'", relató.

"Mi mamá le decía 'Oye, necesito pagar el colegio' y él le decía que no. Mi mamá escogía 'la plata de la cartera' para pagarnos el colegio", añadió, dejando claro que la responsabilidad económica recaía principalmente en Melissa Klug.

Samahara compara a Farfán y Barco

La conductora del podcast Mapa sin filtro contrastó la relación que tuvo con Jefferson Farfán frente a la cercanía que ahora mantiene con Jesús Barco, exjugador del Sport Boys y actual pareja de su madre. "Es un padrastro para nosotras y es totalmente distinto las cosas. Somos como hijas mayores, no somos niñas", aseguró.

"Jesús todo el tiempo está: '¿Cómo estás? ¿Cuándo vienen? ¿Vamos a comer el domingo?', cosas que demuestran que quiere estar presente. Con mis hermanos es igual. Con Jefferson no había eso", añadió.

Samahara Lobatón sorprendió al público al abrir su corazón en El valor de la verdad y contar con total sinceridad su verdadera relación con Jefferson Farfán. La joven dejó claro que, aunque convivió con el exfutbolista durante su infancia, nunca lo percibió como un padre y que la responsabilidad económica de la familia recaía en Melissa Klug.