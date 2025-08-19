Corte de agua en Lima: Conoce los distritos que se verán afectados este 20 de agosto, por Sedapal

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló, a través de sus redes sociales, que realizarán una serie de cortes programados para este miércoles, 20 de agosto, en algunos distritos de Lima. Conoce aquí las zonas que se verán afectadas y en qué horarios para evitar ser sorprendidos. ¡Toma tus precauciones!

¿En qué distritos será el corte de agua?

Este miércoles, 20 de agosto, algunas zonas de Lima Metropolitana enfrentarán una interrupción del servicio de agua potable. La empresa estatal reveló que esta acción es necesaria para la ejecución de trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave, así como la limpieza de reservorios para garantizar que el suministro llegue de forma segura y saludable a todos los hogares.

En ese marco, se recomienda a los ciudadanos almacenar agua suficiente para usos esenciales durante el periodo del corte hasta su restablecimiento, que para algunos distritos se darían el mismo día. Las zonas afectadas son las siguientes ¡toma nota!

Interrupción del servicio en SJL

Áreas afectadas: A.H. Óvalo San Fernando, A.H. Canto Bello, A.H. San Fernando I, A.H. San Fernando 2da zona, A.H. Las Colinas de San Fernando, A.H. Alberto Fujimori III, AF Portada del Sol, A.H. Bellavista, A.H. Los Robles, A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III, A.H. Valle Hermoso, Agru. Santa Cruz de Muruhuay, AF La Quebrada, A.H. San Fernando, Ampl. Agru. Los Sauces, AF Mirador, AF Santa Rosa de San Fernando, AF 8 de Abril, AF 20 de Setiembre.

1:00 p.m. a 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Asimismo, en este distrito de Lima Este también se daría el corte de agua desde la 1:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., pero en A.H. Óvalo San Fernando.

Corte de agua en Ate

Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

APV María Reyna de los Ángeles, Asoc. Las Palmeras, Asoc. 8 de Diciembre, Asoc. La Estrella, Asoc. Fundo Santa Clara, Asoc. María Reyna de los Apóstoles, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Urb. Ex-Fundo La Estrella, Urb. Robles de Ate 1ra y 2da etapa. Motivo: Limpieza de reservorio.

En Comas y Villa El Salvador

Áreas afectadas: Urb. Pop. San Carlos, Urb. La Alborada, U. Pop. San Juan Bautista, Urb. La Alborada II Etapa.

12m. a 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Mientras que en Lima Sur, el corte de agua se daría en el distrito Villa El Salvador (VES), precisamente en el sector 326 desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en: Cercado. Cuadrante: Sector 7 Grupos 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A; Sector 9 Grupo 1; Sector 9 Grupo 2; Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P; Sector 9 Grupo 2; Mzs. F, G, I; Sector 7 Grupo 4; A.H. Edilberto Ramos.

De esta manera, se reveló que al menos cuatro distritos de Lima Metropolitana se verían afectados por el corte de agua programado para este miércoles, 20 de agosto, por la empresa estatal Sedapal.