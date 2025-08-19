Samahara Lobatón revela que es amenazada tras sus polémicas confesiones en 'El valor de la verdad'

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón vuelve a sacudir el mundo de la farándula luego de sentarse en el temido sillón rojo de El valor de la verdad y confesar detalles íntimos de su vida. Ahora, la hija de Melissa Klug denuncia que está siendo amenazada tras sus polémicas confesiones, dejando en claro que no se dejará amedrentar por nadie.

Samahara Lobatón incomodó a más de uno

El último domingo, Samahara Lobatón volvió a acaparar titulares tras sentarse en el famoso sillón rojo de El valor de la verdad. Sin pelos en la lengua, la hija de Melissa Klug respondió preguntas sobre su vida personal, profesional y familiar, logrando que millones de televidentes se quedaran pegados a la pantalla esperando cada confesión.

Entre episodios íntimos y revelaciones de lo más candentes sobre su entorno social y sentimental, la influencer sorprendió a propios y extraños. Apenas terminó el programa, las repercusiones comenzaron a llegarle por todos los frentes.

Comentarios en redes, llamadas sospechosas y gente que, según ella misma contó, "se sintió aludida" por lo que dijo en el famoso sillón rojo de El valor de la verdad.

Comunicado y advertencia pública

Horas después de la emisión del programa, Samahara Lobatón utilizó su cuenta oficial de Instagram para lanzar un extenso comunicado en el que explicó por qué decidió exponerse de esa manera y lo que vino después.

Samahara sostuvo que sus declaraciones no fueron realizadas al calor del momento ni buscando generar escándalo, sino que están perfectamente sustentadas con audios, videos, capturas de WhatsApp y testimonios de personas cercanas. "Cada una de mis afirmaciones se encuentra debidamente respaldada", subrayó.

El detalle que llamó la atención fue la contundente frase que dejó escrita: " He venido recibiendo amenazas provenientes de algunos de los aludidos en mis declaraciones, situación que rechazo categóricamente ". De inmediato, la noticia se viralizó y sus seguidores expresaron su preocupación por lo que estaría pasando.

Lobatón también dejó claro que no dará ni un paso atrás. Según detalló en su comunicado, si la situación se complica, está dispuesta a poner "a disposición de las autoridades competentes los medios probatorios pertinentes", a través de su abogado.

En otras palabras, si siguen las amenazas o intentos de amedrentamiento, sacará todas las cartas que tiene bajo la manga para defenderse.

Samahara Lobatón reafirma que ha recibido amenazas directas tras contar su verdad en televisión y está dispuesta a poner a disposición de las autoridades competentes todas las pruebas necesarias, de ser necesario, mientras enfrenta las repercusiones de sus confesiones en El valor de la verdad.