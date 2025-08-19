Cercado de Lima: Abuelita y sus nietos se salvan de morir calcinados en incendio

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una abuelita de aproximadamente 60 años y sus menores nietos se salvaron de morir calcinados, luego de que la humilde vivienda de material de madera en la que vivían ardiera en llamas. Esto ocurrió en el cruce de Enrique Meiggs y Pacasmayo, en Cercado de Lima.

Lo perdieron todo

La propietaria del inmueble manifestó que durante la emergencia, ella estaba descansando en el primer piso, cuando uno de los niños, que estaba en el segundo nivel, bajó rápidamente a alertarla de la situación, logrando de milagro salir todos del inmueble.

Sin embargo, perdieron todas sus pertenencias, debido a que las llamas consumieron en su totalidad los bienes materiales. Según imágenes compartidas por Exitosa, vecinos de la zona trataban de combatir el fuego, pero la intensidad lo convirtió en algo difícil de mitigar.

"Estaba durmiendo en el primer piso. Mi nieto grita: 'mamá, se quema la casa'. En el segundo piso inició el incendio. Mis nietos estaban arriba", comentó la triste mujer a nuestro medio.

Al menos tres unidades de bomberos por el incendio

Información preliminar indicó que por la emergencia, se movilizaron al menos tres unidades de los bomberos, quienes lograron controlar el siniestro, tras un arduo esfuerzo.

El brigadier de la comandancia detalló que el fuego estaba afectando a las viviendas aledañas, sin embargo, se pudo combatir y evitar que las llamas continuaran expandiéndose a los alrededores.

Manifestó que se desconoce el origen de las llamas, aunque, debido al material de madera de la casa donde se produjo el incendio, y la presencia de galones de thinner en el primer nivel, se presumiría que estos serían los desencadenantes.

Las autoridades han iniciado con las investigaciones correspondientes para conocer las circunstancias exactas del incidente. Mientras tanto, los vecinos solicitaron apoyo para la anciana y sus nietos, quienes pasaron toda la madrugada durmiendo en la intemperie.

¿Cómo actuar frente a un siniestro con fuego?

En caso estés en medio de un incendio, lo primero que debes hacer es mantener la calma y escapar inmediatamente de la zona afectada. Al estar en un lugar seguro, se debe llamar a la línea 116, número telefónico de la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de amago de incendio, se puede usar un extintor, si estás capacitado para hacerlo. Al evacuar, se aconseja asegurarse que las manijas de las puertas no estén calientes, pues podría implicar la presencia de fuego del otro lado.

No inhalar humo, para ello debes cubrir la nariz y la boca con un trapo húmedo y, finalmente, por ningún motivo, se debe regresar al sector en llamas.

De esta manera, se conoció que una abuelita y sus nietos sobrevivieron de morir calcinados, luego de que un incendio quemara totalmente su vivienda.