RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Continúan los atentados en Perú

Carabayllo: Detonan explosivo en casa donde pasaría arresto domiciliario la madre de 'El Monstruo'

Una violenta explosión interrumpió la tranquilidad de San Pedro de Carabayllo. La detonación provocó daños en la vivienda donde cumple arresto domiciliario Martina Hernández, madre de alias 'El Monstruo'.

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Continúan los atentados con explosivos en el Perú. Una violenta explosión provocó daños en ventanas y en una puerta metálica de la vivienda donde cumple arresto domiciliario Martina Hernández, madre de alias 'El Monstruo'.

Atentado

Según informó Manuel Rosas en Exitosa Perú, la detonación ocurrió en San Pedro de Carabayllo, donde horas después, se conoció que era el domicilio que Hernández, progenitora de Martín Hernández, conocido como 'El Monstruo', consignó como el lugar donde iba a cumplir los 36 meses de detención domiciliario.

Como este tipo de atentados viene ocurriendo en gran parte del país, se sospecha que este tipo de actos es producto de la guerra de bandas y organizaciones criminales por la supremacía de territorio físico o determinados delitos, como la extorsión a transportistas.

Informes de la Policía Nacional del Perú indicaron que este acto delictivo sería orquestado por una de las industrias criminales que estaría compitiendo contra 'Los Injertos del Norte', cuyo cabecilla es Martín.

Extorsión genera exorbitantes cifras de dinero

En esa línea, Rosas comentó que con la extorsión a empresas de transporte, los delincuentes estarían generando hasta 3,000 soles diarios por el cobro de cupos.

Carabayllo: Empresa de transportes "La Huandoy" sufre atentado con artefacto explosivo durante la madrugada
Lee también

Carabayllo: Empresa de transportes "La Huandoy" sufre atentado con artefacto explosivo durante la madrugada

No obstante, esto también desencadena conflictos entre bandas delincuenciales, quienes van buscando a estos conductores para amedrentarlos con explosivos, disparos y atentados a cambio de que les desembolsen fuertes sumas de dinero.

Esta situación pone en grave complicación a los dirigentes del rubro de traslado vial, que, por el temor a represalias, terminan pagando a varias organizaciones criminales.

El panelista recordó que entre 20 a 25 vehículos diarios son robados en Lima, lo que es usado para extorsión y no venta de autopartes, el promedio que genera es de S/5 mil, lo que se refleja en S/100,000. 

Carabayllo: Detonan explosivo dentro de un bus de la empresa EMPTONPSA dejando 3 heridos
Lee también

Carabayllo: Detonan explosivo dentro de un bus de la empresa EMPTONPSA dejando 3 heridos

Arresto domiciliario para madre de 'El Monstruo'

El Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, dispuso que Martina Hernández, quien cumplía prisión preventiva desde junio pasado en la carceleta del PJ del Callao, lleve arresto domiciliario en su casa ubicada en Carabayllo, donde acreditó su dirección y la cual, aún no ha sido verificada por completo por las autoridades.

Según la tesis de la PNP, la mujer de 57 años sería sindicada como una pieza importante para la estructura financiera de la red criminal 'Los Injertos del Cono Norte', liderada por su hijo, recibiendo pagos irregulares de diversas bandas. 

"Se declara detención domiciliaria para la ciudadana Martina Esther Hernández De la Cruz. Asimismo, se dispone el reemplazo de la custodia policial por la imposición de vigilancia electrónica", señaló el juez.

De esta manera, se conoció que un grupo de delincuentes detonaron un explosivo en el frontis de la casa donde la madre de 'El Monstruo' cumple prisión domiciliaria.

Temas relacionados 'El Monstruo' atentado Carabayllo explosivo Martina Hernández

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA