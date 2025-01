"¿Acaso acá hay extraterrestres?": Dina Boluarte responde a detractores que cuestionan su atribución de resultados

La presidenta Dina Boluarte respondió a sus detractores y aseguró que su gobierno se ha encargado de trabajar eficientemente para obtener resultados favorecedores para la economía, el empleo y reducción de la pobreza en el país.

Durante la apertura del Roadshow: Inversiones en Turismo 2025, la jefa de Estado resaltó que los críticos de su trabajo se oponen al desarrollo del Perú "porque no quieren que nuestro país". Asimismo, negó que se atribuya logros ajenos.

"Hay quienes intentan sembrar la desestabilización y se oponen al desarrollo del Perú porque no quieren que nuestro país avance. Yo no entiendo esos corazones. (...) Algunos de estos detractores afirman que nos atribuimos logros ajenos, pero no entiendo. La que está hablando es la presidenta de la república, la que está a mi costado es la ministra (...) ¿A quién debemos atribuir los resultados? A los que trabajamos. ¿Acaso acá hay extraterrestres?", expresó.