Accidente múltiple en la Panamericana Sur: Dos fallecidos y más de seis heridos tras choque con vehículo municipal

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente múltiple se registró en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana Sur, de norte a sur, entre un camión contra un vehículo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El siniestro ha dejado a dos persona fallecida y a seis heridos, entre los que estaba un hombre que permaneció atrapado en su unidad.

Aparatoso accidente

Se trata de un grupo de trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), quienes se encontraban realizando labores de limpieza en el sentido de norte a sur, un bus municipal que los trasladaba se encontraba estacionado en la zona. Cuando un trailer que trasladaba pollos se habría percatado tarde de la presencia de estos trabajadores y la unidad detenida, intenta evitar la colisión, pero pese a los esfuerzos impacta contra la unidad municipal y otros carros.

El camión se encuentra totalmente destrozado e inclusive el conductor fue quien permaneció atrapado por dos horas aproximadamente, mientras que las unidades de bomberos lo estabilizaron y haciendo uso de maquinarias lograron liberarlo para trasladarlo hasta un establecimiento de salud. Uno de los fallecidos fue identificado como Wilfredo Solano Palma, trabajador de limpieza vial y se desconoce la identidad de la segunda persona que falleció de camino al hospital.

El siniestro causó caos vehicular en la zona, pues desde el el ingreso de Villa EL Salvador los vehículos estuvieron impedidos de pasar de norte a sur y de sur a norte se cerró un carril para la atención de los heridos, así como el retiro de las unidades de tránsito.

Liberación de persona atrapada

En declaraciones a Exitosa, el capitán de los Bomberos del Águila, confirmó que más de seis fueron las personas heridas como resultado de la colisión, sostuvo que fueron trasladados rápidamente para que sean atendidos en centros médicos y trabajaron durante horas con la persona atrapada. Además, brindó más detalles del siniestro de transito.

"Estos carros cuando trabajan están detenidos con todo su sistema de avisos, luces, ponen una carreta también que se llama la carreta de sacrificio, que es en donde impactan cuando un carro choca. Pero como pueden ver era un camión de pollos pesados, entonces supongo que se lo ha llevado completo, como ve está en C, doblado. Hay otros carros que han revotado, uno de transporte, entonces se ha complicado un poco el trabajo", informó.

Agregó que hubo mucha dificultad para llegar al punto del accidente, debido al cierre que generó la colisión. Informó que los heridos tienen policontusiones y dos fallecidos, que sería el líder de los trabajos que se sestaban llevando acabo.