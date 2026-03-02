Caso Lizeth Marzano: Francesca Montenegro rompe en llanto tras ser consultada por chats con Adrián Villar

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La influencer Francesca Montenegro y sus padres, Juan Montenegro y Alessandra De Negri, concedieron una entrevista televisiva por primera vez tras el accidente en el que Adrián Villar atropelló a la deportista Lizeth Marzano. La influencer no pudo evitar romper en llanto en determinado momento de la entrevista al ser consultada por sus conversaciones con su exnovio.

Francesca Montenegro y su familia son confrontados por chats con Adrián Villar

Durante la entrevista, Milagros Leiva les consultó directamente sobre las conversaciones que Adrián Villar había tenido con Francesca Montenegro pocas horas después de haber atropellado a la deportista. En ellas se lee cómo Francesca le ofrece la ayuda legal de su padre a Adrián.

Asimismo, la influencer le ofreció a Adrián contactarlo con "peces gordos" a través de su madre. La lectura de las conversaciones provocó que Francesca se pusiera a llorar frente a cámaras, mientras sus padres explicaban el contexto de los mensajes de WhatsApp.

Sobre la expresión "pez gordo", Alessandra De Negri aseguró que se refería a un abogado experimentado que pudiera llevar el caso de forma legal. "Es una expresión coloquial (...) me refería a un abogado de peso para que ayude a Adrián, para que lo asesore y siga el proceso legal regular" , indicó.

Al ser consultada directamente sobre si el contacto con los "peces gordos" era para hacer algo irregular, Alessandra lo negó rotundamente. "Jamás, jamás, jamás", agregó. Asimismo, De Negri aseguró que desde el primer día le dijo a Francesca que siguiera las indicaciones de su padre.

Suspenden audiencia de prisión preventiva de Adrián Villar

La audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado en el caso de la muerte de Lizeth Marzano, quedó suspendida este domingo por decisión del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, presidido por el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón. estar se reanudará el martes 3 de marzo a las 3:00 p.m.

La defensa técnica de Villar, asumida por el abogado César Nakazaki, solicitó un día hábil para revisar un informe policial que recién habría sido incorporado a la carpeta fiscal. Según explicó, el documento no estaba disponible hasta la noche del sábado, lo que impedía ejercer una defensa adecuada.

Es así que, la entrevista de la familia de Francesca Montenegro De Negri dejó al descubierto detalles de las conversaciones posteriores al accidente y generó diversas reacciones. Mientras la familia sostuvo que su intención fue brindar apoyo legal dentro del marco de la ley, las declaraciones continúan siendo materia de debate en la opinión pública y en redes sociales.