El último mensaje de Lizeth Marzano antes de ser atropellada por Adrián Villar: "Para que no me olvides"

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La muerte de Lizeth Marzano ha enlutado no solo a su familia, sino a todo el Perú, ya que se trataba de una de las deportistas de alto rendimiento más reconocidas. Recientemente se reveló el homenaje que sus amigos y compañeros le hicieron, además de los últimos mensajes que la campeona envió poco antes de ser atropellada por Adrián Villar.

El último mensaje de Lizeth Marzano

El dominical 'Sin Rodeos' emitió un reportaje en el que se narraba minuto a minuto la terrible noche en que Marzano falleció tras ser embestida en la cuadra ocho de la avenida Camino Real, en San Isidro, por un auto conducido por Adrián Villar.

Sus amigos quedaron muy consternados por su fallecimiento, especialmente Aldo Montero, quien era su mejor amigo y la persona que le enseñó a bucear, ya que ambos se conocieron en la Videna y compartían una gran pasión por el deporte.

Aldo recibió un último mensaje de Lizeth poco antes de ser atropellada el 17 de febrero: "Cuando te desocupes, ¿me avisas, ya? Cuídate, amigo, no te me descuides, te quiero mucho. Una fotito para que no me olvides ", le escribió la campeona, adjuntando una selfie que sería la última que se tomó antes de morir.

Montero se mostró sumamente conmovido por el fallecimiento de su mejor amiga. "Siento que en cualquier momento la voy a volver a ver. Eso es lo que siento cuando veo esa foto, es como que no sé todavía que ella ya no está acá. Ella descansa en un mar de agua, donde siempre va a hacer lo que a ella le gusta", dijo muy consternado.

Suspenden audiencia de prisión preventiva de Adrián Villar

La audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado en el caso de la muerte de Lizeth Marzano, quedó suspendida este domingo por decisión del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, presidido por el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón. estar se reanudará el martes 3 de marzo a las 3:00 p.m.

La defensa técnica de Villar, asumida por el abogado César Nakazaki, solicitó un día hábil para revisar un informe policial que recién habría sido incorporado a la carpeta fiscal. Según explicó, el documento no estaba disponible hasta la noche del sábado, lo que impedía ejercer una defensa adecuada.

De esta manera, el testimonio de su mejor amigo y la difusión de su último mensaje han reavivado el dolor por la partida de Lizeth Marzano. Su recuerdo permanece vivo entre quienes compartieron su pasión por el deporte, mientras el país continúa lamentando la pérdida de una destacada campeona.