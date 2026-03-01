Francesca Montenegro ofreció contactos de "peces gordos" a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un reportaje de Cuarto Poder reveló este domingo conversaciones inéditas entre Adrián Villar, su madre y su entonces enamorada, la influencer Francesca Montenegro, inmediatamente después del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

De acuerdo al informe, los chats contradicen la versión que Montenegro había dado ante la prensa, donde aseguró que le pidió a Villar entregarse a la justicia. En los mensajes, por el contrario, se observa un ofrecimiento de contactos legales de alto nivel, a los que se refirió como "peces gordos", para ayudarlo tras el accidente.

"Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos", escribió Montenegro, en referencia a su padre, el abogado Juan Montenegro, quien se reunió con familiares de Villar tras el accidente para definir una estrategia legal una vez vencido el tiempo de flagrancia.

Contradicciones y presunto encubrimiento

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) analiza posibles sanciones contra Juan Montenegro por presunto encubrimiento, dado que habría asesorado a Villar en circunstancias irregulares. La revelación de los chats refuerza las sospechas de que se intentó manipular la situación en lugar de enfrentarla con transparencia.

La madre de Villar, Marcela Chirinos, también intervino en las conversaciones, pidiéndole a su hijo que no intentara librarse de la situación y que actuara con honestidad. "Hay que afrontarlo con la verdad y valentía", le escribió, en contraste con los ofrecimientos de la influencer.

El hermano de la víctima, Gino Marzano, cuestionó las contradicciones de Montenegro y calificó sus declaraciones públicas como una mentira. "Yo le recomendé que se entregue a la justicia, pero acá vemos asesorías", señaló, subrayando que los chats muestran un intento de encubrimiento más que de colaboración con la verdad.

La defensa de la familia Marzano anunció que solicitará ampliar la investigación para que alcance también al entorno de la influencer, incluyendo a su padre.

Madre de Adrián Villar sí le recomendó afrontar el caso

Lizeth Marzano, seleccionada peruana, fue atropellada la noche del 17 de febrero en San Isidro mientras trotaba cerca del Lima Golf Club. Villar huyó del lugar sin auxiliarla, cruzando un semáforo en rojo. La demora en la atención médica incrementó la gravedad de sus lesiones, y la deportista falleció poco después por traumatismo craneoencefálico.

Los chats revelados contradicen la versión pública de Francesca Montenegro y exponen un posible intento de encubrimiento mediante contactos legales de "peces gordos". La familia de Lizeth Marzano exige que la investigación se amplíe y que se esclarezca la aparente mentira en las declaraciones de la influencer.