Padre de Francesca Montenegro aconsejó entregarse a Adrián Villar: "Fui el único abogado"

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Francesca Montenegro y sus padres, Juan Montenegro y Alessandra De Negri, fueron abordados por los medios de comunicación a la salida de una entrevista en un canal de televisión. El padre de la influencer aclaró que fue el único abogado que le recomendó entregarse a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano.

Padre de Francesca Montenegro se pronuncia

Durante la entrevista, Francesca Montenegro aseguró que Adrián Villar acudió a ella para pedirle el apoyo legal de su padre, quien, a su salida, reiteró que fue el único abogado que le recomendó entregarse pocas horas después de ocurrido el accidente.

"Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder. Las pruebas van saliendo y se van esclareciendo. Cuando vino a pedir ayuda este joven y su familia, el único abogado que le dijo qué tenía que hacer y que debía entregarse fui yo . Eso también está reconocido por su posterior defensa", declaró en una rueda de prensa improvisada.

Cabe resaltar que, minutos antes, Francesca confesó en una entrevista que decidió terminar su relación con Adrián Villar, debido a que le demostró una falta de valores que ella no conocía hasta el momento en que su situación se complicó por el atropello a Lizeth Marzano. La influencer dijo sentirse decepcionada y traicionada por su exnovio.

Los chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro

Una de las personas que contactó Adrián tras atropellar a Lizeth Marzano, fue su entonces enamorada, Francesca Montenegro. En la conversación, la influencer le dice a Adrián Villar que su padre es un excelente abogado.

"Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es. Tipo, de verdad, para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce", le dice Francesca Montenegro en un inicio.

Enseguida, le consulta si puede contarle del caso a su madre y le hace un ofrecimiento que llama la atención. "Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos", se lee al final de la conversación entre ambos.

Es así que, la familia de Francesca Montenegro aseguró que actuó con transparencia desde el inicio del caso y negó haber ocultado información. Su padre sostuvo que aconsejó a Adrián Villar entregarse tras el accidente. En paralelo, la influencer marcó distancia definitiva al terminar la relación y expresar su profunda decepción.