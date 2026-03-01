RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
¡Giro inesperado!

Revelan chats entre Adrián Villar y su madre: "Hay que afrontarlo en lugar de tratar de encubrir"

Chats revelados muestran que la madre de Adrián Villar le pidió afrontar con la verdad el atropello de Lizeth Marzano, mientras su exnovia también se comunicó con él esa noche.

Revelan chats de Adrián Villar la noche del atropello a Lizeth Marzano
Revelan chats de Adrián Villar la noche del atropello a Lizeth Marzano (Composición Exitosa)

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/03/2026

Continúan las investigaciones por la muerte de Lizeth Marzano. Recientemente se han revelado chats entre Adrián Villar y sus padres, y también con su exnovia, Francesca Montenegro, durante la noche del fatídico accidente, y en ellos se evidencia la intención de la influencer de contactar a su entonces novio con su madre.

Francesca Montenegro sí conversó con Adrián Villar

El dominical Cuarto Poder mostró conversaciones exclusivas que Adrián Villar tuvo con sus familiares y personas allegadas poco después de atropellar a Lizeth Marzano en la avenida Camino Real, en San Isidro.

En una de las conversaciones que Adrián tiene con su madre, ella se confiesa que se siente aturdida por lo sucedido y tras resaltar el gran cariño que le tiene, le pide que afronten la situación en vez de tratar de encubrir.

"Adrián, tengo la cabeza un poco confusa, pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto...solo hay que afrontar con la verdad y valentía. Te amo siempre, estoy contigo y sé fuerte", le dice su madre a Villar.

En un siguiente mensaje, pidió estar al tanto de todo lo que se decidía en esas horas. "Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas. Yo estaré acompañándote en todo (...) cualquier decisión, quiero que me avisen".

Chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro

Otra de las personas que contactó fue su entonces enamorada, Francesca Montenegro. En la conversación, la influencer le dice a Adrián Villar que su padre es un excelente abogado.

"Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es. Tipo, de verdad, para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce", le dice Francesca Montenegro en un inicio.

Enseguida, le consulta si puede contarle del caso a su madre y le hace un ofrecimiento que llama la atención. "Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos", se lee al final de la conversación entre ambos.

Esta revelación podría contradecir las declaraciones que Francesca dio hace unos días. En ellas afirmó que, desde un inicio, le exigió a Adrián Villar que se entregue a la justicia. "Desde el primer momento en que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí fue que se entregue y que esté con la justicia, que era lo correcto", declaró hace aproximadamente una semana.

Es así que, las conversaciones difundidas de Adrián Villar con sus familiares podrían convertirse en piezas clave dentro del proceso de investigación. Mientras tanto, la audiencia de prisión preventiva de Villar fue suspendida para el martes 3 de marzo a pedido de su defensa legal.

