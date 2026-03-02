"Quería desaparecer": Francesca Montenegro revela por qué se cortó el cabello tras detención de Adrián Villar

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Francesca Montenegro concedió por primera vez una entrevista televisiva para contar detalles de cómo se enteró de la muerte de la deportista Lizeth Marzano. La influencer también habló abiertamente sobre cómo se ha sentido en los últimos días tras la detención preliminar de su exnovio, Adrián Villar, quien es investigado por atropellar a Marzano.

Francesca Montenegro confiesa que no aguantó las críticas

La creadora de contenidos asistió a la entrevista junto a sus padres y, antes de terminar la conversación con la periodista, le preguntó directamente el motivo por el que se cortó el cabello en el marco de la detención preliminar de Adrián Villar. Francesca volvió a asegurar que no estuvo en el auto en el momento en que Adrián atropelló a Lizeth y dijo que no soporta la ola de críticas que está recibiendo.

" Yo me corto el pelo porque también quería desaparecer, y no por haber hecho algo malo , sino por la cantidad de odio que estoy recibiendo, yo y mi papá, mi hermano que está en el otro lado del planeta, por algo que no hayamos cometido", dijo.

Enseguida, reiteró que su padre le recomendó a Adrián entregarse lo antes posible. "En el minuto en que supimos, lo primero que hicimos fue pedirle que se entregue junto a nosotros. ¿Qué más que entregarse con el papá de tu enamorada, que supuestamente adoras?", agregó.

En otro momento, Francesca arremetió contra las personas que la llaman encubridora, asegurando que no merece ese calificativo. También reveló el verdadero motivo por el que terminó con Adrián Villar.

"Es por eso que yo termino finalmente con Adrián. No el primer día, porque yo no iba a terminar con él por tener un accidente, sino por los valores que me demostró durante esa tragedia. También por la indiferencia de su parte y de su familia", sentenció.

Revelan chats entre Adrián y Francesca

Una de las personas que contactó fue su entonces enamorada, Francesca Montenegro. En la conversación, la influencer le dice a Adrián Villar que su padre es un excelente abogado.

"Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es. Tipo, de verdad, para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce", le dice Francesca Montenegro en un inicio.

Enseguida, le consulta si puede contarle del caso a su madre y le hace un ofrecimiento que llama la atención. "Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos", se lee al final de la conversación entre ambos.

De esta manera, Francesca Montenegro reiteró que no estuvo en el vehículo el día del accidente y negó ser encubridora. Aseguró que decidió terminar su relación por los valores que, según dijo, su expareja, Adrián Villar, mostró tras la tragedia. También sostuvo que su familia pidió que se entregue.