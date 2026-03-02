Caso Lizeth Marzano: Óscar Arriola confirma la existencia de videos de Adrián Villar en el aeropuerto

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una rueda de prensa, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó la existencia de videos de Adrián Villar en el aeropuerto durante su viaje a Cajamarca, ocurrido pocos días después del atropello a la campeona Lizeth Marzano. Además, Arriola aseguró que aún existen imágenes de la madrugada del accidente que deben revisarse.

Óscar Arriola habla sobre Adrián Villar

Tras la entrevista que concedieron Francesca Montenegro y sus padres, Óscar Arriola recalcó que Adrián Villar sí habría viajado a Cajamarca y que existen videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto que demuestran que su versión es verídica.

Las declaraciones de Arriola ocurren luego de que el exabogado de Adrián Villar, Jefferson Moreno, dijera que lo mencionado por el comandante de la PNP es falso.

"Cuando tú tienes unos tickets donde necesariamente tiene que ingresar una persona que es validada con identificación plena, aborda un vuelo y luego tienes el ticket de retorno, y cuando le preguntas a la persona guarda silencio... hasta el momento existen estos elementos de convicción de que la persona habría viajado ", declaró para Exitosa.

Consultado por los reporteros sobre si existen las imágenes del aeropuerto, el comandante general de la PNP respondió afirmativamente. Respecto a la investigación que se sigue contra Adrián Villar, indicó que aún falta visualizar varios videos de la noche en que ocurrió el accidente.

"Nosotros queremos tener certeza y poder ver lo que ha pasado entre las 11 de la noche hasta el día siguiente. Entonces, tenemos que estar la misma cantidad de horas: el fiscal, el abogado y las partes tienen que visualizar. Eso toma tiempo. Hay imágenes que están pendientes", acotó.

Finalmente, Óscar Arriola confirmó que Adrián Villar continuará detenido si así lo solicita la Fiscalía, mientras se resuelve el pedido de prisión preventiva programado para el martes 3 de marzo a las 3:00 p. m.

Suspenden audiencia de prisión preventiva de Adrián Villar

La audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado en el caso de la muerte de Lizeth Marzano, quedó suspendida este domingo por decisión del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, presidido por el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón. estar se reanudará el martes 3 de marzo a las 3:00 p.m.

La defensa técnica de Villar, asumida por el abogado César Nakazaki, solicitó un día hábil para revisar un informe policial que recién habría sido incorporado a la carpeta fiscal. Según explicó, el documento no estaba disponible hasta la noche del sábado, lo que impedía ejercer una defensa adecuada.

De esta manera, Óscar Arriola reafirmó que existen registros que respaldarían el viaje de Adrián Villar a Cajamarca y precisó que la investigación continúa con la revisión de más imágenes. Mientras tanto, el imputado seguirá detenido a la espera de que se resuelva el pedido de prisión preventiva en su contra.