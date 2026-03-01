Elecciones 2026: Papa León XIV figura con local de votación en Perú

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del proceso rumbo a las Elecciones 2026, un detalle ha llamado la atención de miles de ciudadanos: el Papa León XIV figura con local de votación en el Perú. Según el padrón oficial, la ONPE le asignó una mesa en la ciudad de Chiclayo, aunque actualmente vive en el Vaticano.

La información fue confirmada tras la publicación del padrón electoral preliminar. Allí aparece el nombre del Sumo Pontífice con un centro de votación ubicado en el norte del país. Este dato ha generado sorpresa y debate en redes sociales, donde muchos se preguntan cómo es posible que tenga mesa asignada si su residencia está en Europa.

¿Por qué el Papa aparece en el padrón?

El registro no es un error. De acuerdo con la normativa electoral peruana, mientras un ciudadano mantenga su Documento Nacional de Identidad activo y no haya realizado un cambio oficial de domicilio o renunciado a su nacionalidad, seguirá figurando en el padrón.

En este caso, el Papa León XIV conserva su vínculo legal con el Perú, por lo que el sistema lo incluye automáticamente en el proceso electoral. La asignación de local se realiza según el domicilio registrado en el Reniec, que en su caso corresponde a Chiclayo.

La ONPE explicó que el padrón se elabora con información oficial del registro civil. No se hacen excepciones por cargo religioso o residencia en el extranjero, salvo que exista un trámite formal que modifique la situación del elector.

¿Podría votar desde el extranjero?

Si bien el Papa reside actualmente en el Vaticano, los ciudadanos peruanos que viven fuera del país pueden votar en consulados habilitados. Para ello, deben tener actualizado su domicilio en el exterior.

En caso contrario, el sistema los mantiene asignados al último domicilio registrado en el Perú. Si no asisten a votar y no justifican su inasistencia, podrían enfrentar una multa electoral, como cualquier otro ciudadano.

El caso ha despertado curiosidad porque se trata del máximo líder de la Iglesia Católica. Sin embargo, desde el punto de vista legal, su inclusión en el padrón responde a un procedimiento automático.

Mientras el país avanza hacia las Elecciones 2026, este episodio demuestra que el sistema electoral peruano no distingue cargos ni investiduras. Si una persona figura como ciudadano hábil, tendrá un local asignado.

Por ahora, no se ha informado si el Papa realizará algún trámite para modificar su situación electoral. Lo cierto es que, en los papeles, Chiclayo lo espera en su mesa de votación.