Laura Spoya afirma que no tendría por qué haber una investigación tras su accidente: "Seguí los protocolos"

Laura Spoya continúa en el ojo de la tormenta, luego de varias semanas de protagonizar un accidente en Surco. La conductora de televisión aseguró que no tendría por qué haber una investigación en su contra, debido a que cumplió con todos los protocolos tras chocar su camioneta.

Laura asegura que colaboró con las autoridades tras accidente

En su regreso como conductora del programa Al Sexto Día, la ex Miss Perú respondió a varios cuestionamientos sobre el accidente que ocasionó. Asimismo, hizo una reflexión sobre lo ocurrido, ya que considera que fue uno de los momentos más duros de su vida.

En un inicio, dijo que tuvo sentimientos encontrados, pues se comunicó con sus padres y se dio cuenta de que "la vida pasa en un segundo". Laura aseguró que nadie debería vivir molesto o peleado con su familia, especialmente con sus padres.

Sin embargo, las declaraciones que más controversia han causado fueron cuando se refirió a las posibles investigaciones que se puedan realizar sobre lo ocurrido.

"Si tengo que declarar algo, si es una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos que se han tenido que seguir y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser, yo creo que está de más", indicó.

Asimismo, se pronunció respecto al joven que retiró cosas de su camioneta la noche del accidente. "No tengo por qué dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o adónde me dirigía, porque eso pertenece a mi vida personal y no tiene nada que ver con el accidente", sentenció.

Magaly critica a Laura

La conductora inició haciendo una reflexión en base al caso de Lizeth Marzano y recordó que Laura pudo haber ocasionado una tragedia igual o similar a la que vive la familia de la deportista. " Tuvo un accidente que pudo haberle costado la vida , que pudo haber causado algún accidente que luego todos estemos lamentando", dijo.

Enseguida, Magaly cuestionó que Laura haya tenido tanta prisa en reincorporarse a su programa digital y, peor aún, hacer bromas respecto a las actividades que desarrollará ahora desde su casa mientras guarda reposo. Laura dijo que se dedicará a hacer streaming de Mario Kart, en clara alusión al accidente automovilístico que provocó.

Es así que, Laura Spoya reafirmó que actuó conforme a la ley y que colaboró plenamente con las autoridades tras el accidente en Surco. Aunque sus declaraciones generaron diversas reacciones, insistió en que no existe motivo para una investigación y pidió respeto por los aspectos privados de su vida personal.