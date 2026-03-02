Revelan video donde Adrián Villar lamenta haber atropellado a Lizeth Marzano: "Lo siento mucho"

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madre de Adrián Villar, Marcela Chirinos Ayala, compartió un video en el que el joven lamenta lo ocurrido con la campeona Lizeth Marzano y asegura ser consciente de la gravedad de los hechos. El video habría sido grabado días antes de la detención de Adrián Villar, según la versión de su propia madre.

Adrián Villar lamenta haber atropellado a Lizeth Marzano

El video inicia con el joven resaltando las virtudes de la campeona deportiva. También dijo estar consciente de que la muerte de Lizeth deja un vacío tremendo en su familia y lamentó lo ocurrido. " Lamento muchísimo lo que hice y sé que esto es un daño irreparable ", dijo.

Adrián aseguró que, al estar consciente de la gravedad de lo sucedido, se puso a disposición de las autoridades desde el primer momento. "Desde el primer momento colaboré con las autoridades y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso", agregó.

Finalmente, pidió a las personas cercanas a la familia Marzano que puedan acompañarlos en su dolor mientras el proceso en su contra sigue su curso. "Lo siento muchísimo", dijo al concluir.

En la descripción del video, Marcela Chirinos aseguró que no hay día en que no se pongan en el lugar de los padres de Lizeth. También indicó que su hijo está viviendo un proceso judicial que nunca pensó enfrentar y que le darán su apoyo en todo momento.

"Como familia, no le daremos la espalda en este proceso; nuestro deber como padres es acompañarlo para que, con la verdad y el corazón, asuma su responsabilidad frente a la justicia", escribió Marcela.

Revelan chats entre Adrián y su madre

El dominical Cuarto Poder mostró conversaciones exclusivas que Adrián Villar tuvo con sus familiares y personas allegadas poco después de atropellar a Lizeth Marzano en la avenida Camino Real, en San Isidro.

En una de las conversaciones que Adrián tiene con su madre, ella se confiesa que se siente aturdida por lo sucedido y tras resaltar el gran cariño que le tiene, le pide que afronten la situación en vez de tratar de encubrir.

"Adrián, tengo la cabeza un poco confusa, pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto...solo hay que afrontar con la verdad y valentía. Te amo siempre, estoy contigo y sé fuerte", le dice su madre a Villar.

Es así que, el caso continúa en manos de la justicia mientras ambas familias enfrentan momentos de profundo dolor. Las autoridades siguen con las diligencias correspondientes para esclarecer responsabilidades. En tanto, el mensaje difundido por la madre de Adrián Villar ha generado diversas reacciones y reabre el debate sobre la responsabilidad y las consecuencias.