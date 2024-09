Adulto mayor pide ser reconsiderado en Pensión 65: "Con eso pagaba mi pasaje al hospital"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el adulto mayor Marcelino Campos Calderón, de 85 años, pidió al gobierno de Dina Boluarte que puedan reconsiderarlo en el pago del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro', Campos Calderón mostró su indignación al saber que al momento de dirigirse a cobrar su Pensión 65 se llevó la desagradable sorpresa de que no podía recibir el monto de S/. 250 porque no se encontraba en el padrón de 'extrema pobreza'.

Es por ello que hizo un llamado a las autoridades correspondientes como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para que puedan dar una solución a "esta injusticia" debido a que el dinero que recibía de esa pensión era "su única sustento de vida".