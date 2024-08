Callao: Abuelito pide apoyo para someterse a operación tras sufrir accidente

Exitosa llegó hasta la asociación 'El Cantor del Valle', ubicada en Oquendo, Callao, para atender a un abuelito de 72 años, que solicitó ayuda para conseguir los insumos necesarios para una operación, la cual se le debe realizar tras haber sufrido un trágico accidente.

En diálogo con nuestro medio, el señor Artemio Borja relató que hace pocos años, trabajaba en una empresa de Pucallpa como efectivo de seguridad. Lamentablemente, al salir de su centro de labores fue atropellado brutalmente por una motocicleta.

Dicho incidente le generó varias lesiones duras en todo el cuerpo, por lo que necesitó de una serie de operaciones para volver a caminar, las cuales no se le han realizado.

"Yo he sido un hombre de bien, y hoy tengo quebrado el brazo, la tibia, la espalda. También el impacto afectó mi visión, no veo bien", declaró.

Durante nuestra conversación con el señor Borja, este exhortó a las autoridades de Salud en el país a brindarle la atención correspondiente, pues se encuentra cansado de siempre ser ignorado cuando se acerca a los establecimientos médicos.

"Le pido ayuda al pueblo y al Ministerio de Salud. Yo pido urgente que me den los insumos necesarios para mi tratamiento. Siempre me reciben con peros. Sufro bastante. Yo he sido un hombre de bien, no merezco estar así. A veces sufro, lloro y me lamento por mi condición", comentó.