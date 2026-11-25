25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada de diciembre representa un alivio económico para miles de trabajadores del sector público, quienes recibirán un ingreso adicional por las celebraciones de Navidad. Se trata del aguinaldo correspondiente al 2026, un beneficio dispuesto por el Gobierno para determinados funcionarios, servidores públicos y pensionistas del Estado.

De acuerdo con la información publicada sobre esta disposición, el monto establecido asciende a S/300 para los beneficiarios comprendidos en la normativa vigente . Sin embargo, existe un grupo que recibirá una cantidad diferente: los internos de Medicina Humana y Odontología, quienes accederán a un pago de S/100.

Este ingreso adicional busca contribuir a los gastos propios de las fiestas de fin de año. El depósito se efectuará junto con la planilla correspondiente a diciembre, de acuerdo con el cronograma de pagos del sector público.

Aguinaldo por Navidad para trabajadores sector público.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de S/300 en diciembre?

El beneficio comprende a distintos grupos de trabajadores y pensionistas de la administración pública. Entre quienes podrán acceder al aguinaldo de Navidad se encuentran:

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el Decreto Legislativo N.° 276 , la Ley N.° 29944 y la Ley N.° 30512.

, la Ley N.° 29944 y la Ley N.° 30512. Docentes universitarios comprendidos en la Ley N.° 30220.

Personal de salud incluido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas a cargo del Estado comprendidos en la Ley N.° 15117, los Decretos Leyes N.° 19846 y N.° 20530, el Decreto Supremo N.° 051-88-PCM y la Ley N.° 28091.

Trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N.° 1057 (CAS).

Por otro lado, los internos de Medicina Humana y Odontología recibirán S/100, un monto diferenciado del establecido para los demás beneficiarios.

Gobierno otorga aguinaldo de S/300 por Navidad.

¿Cuándo depositarán el aguinaldo y qué pasa con las jornadas parciales?

El pago está programado para diciembre de 2026 y será incorporado en las planillas del sector público. Por ello, los trabajadores y pensionistas comprendidos en las disposiciones podrán recibir este ingreso adicional durante el periodo de pagos correspondiente al último mes del año.

Un aspecto importante es que el monto no necesariamente será el mismo para quienes cumplen jornadas laborales menores a las establecidas. En estos casos, el aguinaldo se calculará de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado.

En conclusión, el aguinaldo de Navidad representa un ingreso adicional para diferentes sectores del Estado, aunque no todos recibirán la misma cantidad. Los beneficiarios deberán verificar que se encuentran comprendidos en los requisitos establecidos para acceder al depósito de diciembre.