25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los vecinos de La Victoria tendrán la oportunidad de acceder a diferentes servicios médicos gratuitos este sábado 28 de noviembre. La Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con el Hospital de la Solidaridad, realizará una jornada de salud popular dirigida a la población del asentamiento humano Cerro El Pino, con el objetivo de acercar consultas preventivas y evaluaciones médicas a las familias.

¿Dónde y a qué hora será la jornada de salud?

La actividad se desarrollará en la Plaza Mayor El Pino ubicada en el asentamiento humano Cerro El Pino, distrito de La Victoria. La actividad se realizará el sábado 28 de noviembre desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Durante estas cuatro horas, los asistentes podrán recibir atención en distintas especialidades, acceder a pruebas de laboratorio y solicitar orientación sobre el cuidado de su salud.

La iniciativa también contempla prestaciones para los animales de compañía, por lo que las familias podrán aprovechar la jornada para atender algunas necesidades relacionadas con el bienestar de sus mascotas.

¿Qué servicios médicos ofrecerá la campaña gratuita?

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Lima y el Hospital de la Solidaridad, la campaña contará con diez tipos de prestaciones para los asistentes. Entre ellas se encuentran:

Medicina general: evaluación médica inicial.

evaluación médica inicial. Pediatría: atención para niñas y niños, incluido el descarte de anemia.

atención para niñas y niños, incluido el descarte de anemia. Nutrición: orientación sobre alimentación y cuidado nutricional.

orientación sobre alimentación y cuidado nutricional. Oftalmología: evaluación de la salud visual.

evaluación de la salud visual. Odontología: atención para el cuidado de la salud bucal.

atención para el cuidado de la salud bucal. Dermatología: consultas relacionadas con afecciones de la piel.

consultas relacionadas con afecciones de la piel. Vacunación: aplicación de vacunas regulares.

aplicación de vacunas regulares. Laboratorio: pruebas de glucosa y colesterol.

pruebas de glucosa y colesterol. Atención veterinaria: servicios para animales de compañía.

servicios para animales de compañía. Servicios sociales: orientación y prestaciones adicionales.

Uno de los aspectos que deben considerar los ciudadanos es que las pruebas de glucosa y colesterol se realizarán bajo la condición de acudir en ayunas. Por ello, quienes deseen acceder a estos análisis deberán tomar las precauciones correspondientes antes de asistir a la jornada.

La convocatoria incluye tanto evaluaciones médicas para adultos como servicios dirigidos a menores de edad y atención veterinaria. Asimismo, se incorporaron servicios sociales, aunque no se detallaron las modalidades específicas ni los requisitos para acceder a ellos.

Esta jornada representa una oportunidad para que las familias de Cerro El Pino accedan a evaluaciones preventivas y diferentes especialidades sin realizar pagos. Los interesados deberán considerar el horario establecido y, especialmente, acudir en ayunas si desean realizarse las pruebas de glucosa y colesterol.