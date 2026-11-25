25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del fenómeno El Niño podría afectar significativamente la producción nacional de palta Hass durante el 2027. La Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) advirtió que la campaña del próximo año registraría una reducción de hasta el 45 % en comparación con la producción del 2026, debido a las condiciones climáticas que vienen afectando los cultivos.

Producción de palta podría tener una reducción de casi el 50%

A pocas semanas de culminar la campaña de exportación de palta de este año. Según un documento publicado por ProHass, las altas temperaturas y las anomalías climáticas registradas durante el 2026 han generado escenarios de complicaciones en los campos de producción, afectando el desarrollo de la fruta.

Como parte de la publicación, la asociación detalló que durante la campaña se registraron anomalías térmicas de hasta 6 °C, relacionadas con el fenómeno El Niño, especialmente durante las etapas de floración y cuajado. Estas condiciones habrían perjudicado el desarrollo de las plantaciones, al alterar procesos fundamentales para la formación y crecimiento de los frutos.

ProHass advirtió que la campaña del próximo año registraría una reducción de hasta el 45 %

Norte del país concentraría los mayores impactos

De acuerdo con las evaluaciones preliminares de ProHass, la producción nacional de palta Hass podría disminuir hasta en un 45 % respecto a la campaña 2026. Los campos ubicados en el norte del Perú serían los más afectados por las condiciones climáticas, debido a que esta zona concentra una importante parte de la superficie cultivada.

La asociación remarcó que este escenario reviste especial importancia para el sector, considerando que aproximadamente el 60 % de la superficie cultivada de palta Hass se concentra en las regiones de la costa norte, consideradas entre las más expuestas a las condiciones climáticas del fenómeno El Niño.

Asimismo, indicó que entre febrero y marzo de 2027 se contará con una proyección más precisa sobre la magnitud de la posible reducción productiva.

Impacto en la agroexportación y el empleo

La eventual caída de la producción representaría un desafío para la industria peruana de palta, debido a sus implicancias económicas para los productores, las empresas exportadoras y los trabajadores vinculados a esta actividad.

Finalmente, el sector se mantiene atento a la evolución de las condiciones climáticas y a las próximas evaluaciones de campo para determinar el impacto real del fenómeno El Niño en la campaña 2027, ante el riesgo de una menor producción nacional de palta Hass.