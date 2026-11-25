25/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú (PNP) revisar y adecuar la normativa y los procedimientos que regulan el uso de tatuajes por parte del personal policial. La disposición abarca todas las etapas de la carrera institucional, incluyendo los procesos de admisión, reingreso, reincorporación y permanencia en la institución.

Inconstitucionalidad de la directiva policial y marco reglamentario

La decisión del máximo intérprete de la Constitución quedó plasmada en la sentencia recaída en el expediente n.° 03840-2025-PA/TC. En dicho documento, el colegiado estableció que la Directiva 01-23-2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPERB, instrumento que regula el uso de tatuajes entre los efectivos policiales, contiene disposiciones que contravienen el ordenamiento constitucional vigente.

Para sustentar esta conclusión, el Tribunal Constitucional analizó el Decreto Supremo 0009-2016-DE, mediante el cual se aprueba el Reglamento General para determinar la Aptitud Psicosomática para la permanencia en Situación de Actividad del Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. La Sala advirtió que dicha norma jerárquica establece en su artículo 24 las distintas causales médicas que determinan la inaptitud psicosomática de un agente.

Al revisar el listado oficial contenido en el referido reglamento, los magistrados constataron que el texto normativo no contempla el uso de tatuajes como una causal de exclusión o inhabilitación. Del mismo modo, la disposición tampoco incluye las cicatrices derivadas de la eliminación de estas marcas corporales como un impedimento para el servicio activo.

Antecedentes del caso y vulneración de derechos fundamentales

La Sala Segunda del TC, integrada por los magistrados César Ochoa Cardich, Gustavo Gutiérrez Ticse y Luz Pacheco Zerga, fijó estos lineamientos tras declarar fundada la demanda de amparo presentada por Sebastián Silverio Gonzáles Carpio para reingresar a la actividad como suboficial de tercera.

Asimismo, el fallo dejó sin efecto dos resoluciones de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP que lo declararon inapto en los exámenes psicosomáticos de 2019 y 2021 por presentar un tatuaje mayor de tres centímetros en el brazo izquierdo.

Según los hechos acreditados en el proceso, Gonzáles Carpio se realizó el tatuaje mientras prestaba servicios en el Escuadrón Verde de la PNP, como parte de las labores de inteligencia destinadas a desarticular bandas delincuenciales. Durante ese periodo operativo, el suboficial no registró observación médica alguna respecto a dicha marca en sus fichas de evaluación de los años 2016, 2017 y 2018.

Posteriormente, con el objetivo de concretar su retorno a la institución, el efectivo procedió a borrar y quemar sus tatuajes antes de postular al proceso excepcional de reincorporación convocado en 2021. No obstante, la junta evaluadora volvió a declararlo inapto debido a la cicatriz resultante de un tatuaje borrado de seis por dos centímetros en el brazo izquierdo.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional dispuso que la Dirección General de la Policía Nacional del Perú modifique sus directivas y procedimientos internos para garantizar que las evaluaciones de aptitud psicosomática respeten los derechos fundamentales de los postulantes y efectivos en actividad.