25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Salud, Luis Dyer, alertó que el 86 % de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a nivel nacional se encuentran ocupadas, en medio de las acciones preventivas ante la llegada del fenómeno El Niño.

Minsa declara en emergencia las camas UCI a nivel nacional

Durante una conferencia de prensa de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo frente al fenómeno El Niño, en la que participaron el premier y los titulares de Defensa, Desarrollo Agrario, Salud y Vivienda, se informó sobre la situación de la capacidad hospitalaria y las medidas que se vienen adoptando para evitar un posible colapso del sistema de salud.

Además, advirtió que regiones como Áncash y Lambayeque ya no cuentan con disponibilidad de estos espacios, por lo que se viene coordinando el traslado de pacientes hacia Lima.

Según lo reportado, el país cuenta con 1.183 camas UCI, de las cuales 1.003 se encuentran ocupadas. Ante este escenario, el Ministerio de Salud declaró en emergencia la disponibilidad de camas de cuidados intensivos y viene trabajando junto con EsSalud y las Fuerzas Armadas para ampliar la capacidad de atención.

En declaraciones a la prensa, se explicó que, si bien el nivel de ocupación es elevado, actualmente solo 21 camas UCI, equivalentes al 1,7 %, están ocupadas por pacientes con dengue. Sin embargo, advirtió que algunas regiones ya superaron niveles críticos de ocupación, alcanzando entre el 95 % y el 98 %.

Gobierno coordina traslado de pacientes y ampliación de camas UCI

Como parte de las medidas de contingencia, el ministro indicó que los hospitales de campaña se mantienen operativos y en disposición para atender a pacientes que requieran asistencia médica. No obstante, confirmó que Áncash y Lambayeque registran el 100 % de ocupación de sus camas UCI, por lo que se viene gestionando el traslado de personas que necesiten estos espacios hacia Lima.

También, anunció que el Minsa intensificará la coordinación con EsSalud mediante un convenio para ampliar la respuesta sanitaria frente a la emergencia. En una segunda etapa, también se contempla la articulación con clínicas y establecimientos privados para habilitar más camas UCI en caso de que la demanda hospitalaria continúe aumentando.

Finalmente, según lo reportado por el titular del Minsa se declara que estas acciones buscan anticiparse a un escenario de mayor presión sobre los servicios de salud ante el riesgo de incremento de enfermedades y pacientes que requieran atención especializada utilizando camas UCI a nivel nacional.