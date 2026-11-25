25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta 8 horas sin luz! Conoce qué distritos se verán afectados por el corte temporal del servicio eléctrico programado para el jueves 26 de noviembre, según el último reporte de Hidrandina en su página oficial. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de luz el 26 de noviembre: ¿cuál es el motivo?

A través de su portal oficial, Hidrandina, empresa encargada de la distribución eléctrica en el norte del Perú, reportó que ejecutará cortes de luz en algunos distritos de su jurisdicción este jueves. ¿El motivo? Pues bien, la medida responderá a trabajos de mantenimiento preventivo y ampliación de redes eléctricas.

El objetivo de esas labores técnicas es permitir seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios. En ese marco, insta a tomar medidas previsionales y a revisar detenidamente el cronograma para identificar con anticipación si sus zonas están incluidas en el corte de luz.

Recuerda que la interrupción del servicio eléctrico será en horarios escalonados y no en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas como urbanizaciones, manzanas, calles y asentamientos humanos.

Cronograma de corte de luz: distritos, zonas y horarios

La empresa Hidrandina anunció que interrumpirá el servicio de luz este jueves 26 de noviembre en algunos distritos de La Libertad y de Áncash. Para evitar inconvenientes, se aconseja revisar detenidamente el cronograma para identificar las zonas específicas que se verán afectadas por el corte programado. El cronograma queda establecido de la siguiente manera.

Sin electricidad en zonas de La Libertad

Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:30 a. m. en Huanchaco: A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre mz 63, 64, 65, 66, 67, 68,69, 55, 56, 86.

A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre mz 63, 64, 65, 66, 67, 68,69, 55, 56, 86. Desde las 11:00 a. m. hasta las 12:30 en Huanchaco: urb. Manuel Arévalo III Etapa mz C22, C23, C28, C30, C31, C32, C85, C87, A37, C36.

III Etapa mz C22, C23, C28, C30, C31, C32, C85, C87, A37, C36. Desde las 2:00 p. m. hasta las 3:30 p. m. en Huanchaco: sector Villa Judicial mz Q, N, H, Ñ, O, O', P, Q, X, Z, Ñ, M, G, F, K, Z, W, F', M', H', Y, D', E'.

mz Q, N, H, Ñ, O, O', P, Q, X, Z, Ñ, M, G, F, K, Z, W, F', M', H', Y, D', E'. Desde las 4:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. en Huanchaco: A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre mz 90, 91, 92, 96, 95, 89, 100, 98, 99, sector Los Eucaliptos mz A, B, C, D, E, I.

Corte de luz en distritos de Áncash

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en Santa/Nuevo Chimbote: A. H. Las Delicias.

En ese sentido, ante el anuncio del corte de luz programado para el jueves 26 de noviembre en distritos de La Libertad y Áncash, Hidrandina pide a sus usuarios tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.