25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una noticia relacionada ha generado conmoción en el ámbito deportivo: un reconocido futbolista fue condenado a prisión suspendida por un caso de conducción temeraria. La resolución judicial también contempla otras sanciones que podrían marcar un antes y un después en su carrera y vida personal.

¿Qué futbolista fue condenado a prisión suspendida?

De las canchas a responder ante la justicia. De acuerdo a los últimos reportes, una exestrella de la Premier League, recibió una sentencia judicial tras protagonizar un peligroso episodio al volante de su Lamborghini valorado en 270 mil libras esterlinas.

El futbolista, Raheem Sterling, que debutó como profesional con la camiseta del Liverpool en la temporada 2011-2012, y tuvo sus mejores años siendo una de las figuras más importantes del Manchester City, acudió al Tribunal de Magistrados de Basingstoke, en Inglaterra, el miércoles 25 de noviembre para escuchar la decisión de los magistrados.

El caso por el que se ha visto en la mira de la justicia se remonta al pasado 28 de mayo de 2026, cuando Raheem Sterling, manejaba su lujoso auto por las autopistas M25 y M3, además de la A327 y Minley Road, en Hampshire, zigzagueando entre carriles mientras, según el reporte policial, inhalaba óxido nitroso, el llamado gas de la risa, desde un globo.

🎥 Voici comment Raheem Sterling conduisait sa Lamborghini pendant qu'il inhalait ses ballons de protoxyde d'azote. 🎈



Le joueur a été arrêté seul après avoir provoqué un accident quelques minutes après... avec 6 BONBONNES en sa possession. 😳🚔



La vidéo est terrible ⬇️... https://t.co/eF4CPeaUQS — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 25, 2026

¿Qué hizo Raheem Sterling para recibir la condena?

Los testimonios de otros conductores señalaron que el vehículo del delantero de 31 años, cambiaba constantemente de carril y que el deportista habría estado inhalando óxido nitroso mediante un globo mientras conducía.

La situación terminó con un accidente que provocó importantes daños en el automóvil. Posteriormente, la Policía intervino y encontró al futbolista dentro del vehículo accidentado. En un primer momento, Raheem Sterling, se negó a entregar una muestra de sangre para el análisis correspondiente.

Ya en setiembre de 2026, asistió a su audencia y se declaró culpable de tres cargos: conducción temeraria, posesión de óxido nitroso para inhalación indebida y negativa a proporcionar una muestra. Durante la vista, la jueza Kirsty Allman describió al futbolista inglés como una persona de "buena reputación" y destacó que "su carácter ha sido ejemplar".

Sterling, actualmente sin equipo, fue condenado a prisión suspendida.

Recibió prisión suspendida y 100 horas de trabajo comunitario

Tras escuchar los alegatos, la justicia condenó este miércoles al exjugador inglés, Rahemm Sterling, a una pena de prisión de 12 meses de prisión suspendida por conducción temeraria, lo que implica que evitará pisar la cárcel siempre que no cometa nuevos delitos en ese periodo.

Asimismo, se le impuso la sanción de realizar 100 horas de trabajos comunitarios. También fue sancionado con una suspensión del permiso de conducir de 24 meses por el Tribunal de Basingstoke, al suroeste de Londres.

El caso representa un nuevo episodio complicado en la vida profesional del futbolista inglés. Raheem Sterling tuvo una destacada trayectoria en la Premier League, pero ahora fue condenado a 12 meses de prisión suspendida por conducción temeraria, por el tribunal de Basingstoke, al suroeste de Londres.